الجمعة 02 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤشر "البورصة" يرتفع %0.85 في أسبوع

1706876424816027200
مستثمرون في بورصة عمان- (تصوير: أمجد الطويل)
عمان-الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 2492.3 نقطة مقارنة مع 2471.4 نقطة للأسبوع السابق بنسبة 0.85 %. 
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة 28/01-01/02 حوالي 7.9 مليون دينار مقارنة مع 4.0 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 96.2 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 39.4 مليون دينار مقارنة مع 20.1 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ 28.0 مليون سهم، نفذت من خلال 13014 عقداً.اضافة اعلان
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 22.80 مليون دينار وبنسبة 57.94 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبة الثانية القطاع المالي بحجم مقداره 10.45 مليون دينار وبنسبة  %26.55، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 6.10 مليون دينار وبنسبة 15.51 %.
وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 2.16%، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.24 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.16 %.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها للأسبوع الماضي والبالغ عددها 125 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين أن 41 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 57 شركة.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال الأسبوع الماضي فهي؛ المتخصصة للتجارة والاستثمارات حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 14.29 %، الأردنية الفرنسية للتأمين حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 14.06 %، العربية للمشاريع الاستثمارية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 11.41 %، السلام الدولية للنقل والتجارة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 10.17 %، وأبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 9.31 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ الأردن الدولية للاستثمار حيث انخفض سعر سهمها بنسبة %11.32، الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 11.32%، القدس للصناعات الخرسانية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 11.32 %، أمواج العقارية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 11.11 %، والصناعات البتروكيماوية الوسيطة حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 9.09 %.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1706876425056027400

تحويلات المغتربين ترفع الطلب على الدينار

منذ2 ساعة
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن - (أرشيفية)

%10 زيادة الطلب على رخص "الإشعاعي والنووي"

منذ2 ساعة
95 ألف مشارك في "أردننا جنة" خلال سبعة أشهر

%36 تراجع عدد المشاركين في "أردننا جنة"

منذ2 ساعة
النفط يرتفع 0.4 % مدعوما بنمو الطلب العالمي

أسعار النفط ترتفع لكنها تتجه نحو خسائر أسبوعية

منذ13 ساعة
مصاغات ذهبية

الذهب يرتفع ويقترب من أعلى مستوياته

منذ13 ساعة
محطة محروقات

بعد تثبيت الديزل.. لا تغيير على أسعار بيع الطحين الموحد

01 شباط 2024
افكار و مواقف

إيران تتمدد والعالم عاجز

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1706883708736141500

هل يجوز الحديث عن إبادة جماعية في غزة؟

ترجمات | منذ2 ساعة
محكمة العدل الدولية

"الغد" تنشر الترجمة الكاملة لقرار "العدل الدولية"

ترجمات |31 كانون الثاني 2024
1706350268426397800

كيف يرتبط تطوير غاز بحر غزة بالاجتياح الإسرائيلي‏ للقطاع؟

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
إسرائيلي يوقف فلسطينيين على حائط في سياق الإذلال المنهجي الذي يمارسه كيان الاحتلال - (المصدر)

فلسطين أقل من الصفر

ترجمات |30 كانون الثاني 2024
استعدادات عسكرية على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية - (أرشيفية)

ثمة حرب أخرى يمكن أن تندلع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

ترجمات |30 كانون الثاني 2024
مسلحان حوثيان قرب سفينة الشحن "غالاكسي ريدر" التي احتجزتها البحرية اليمنية في وقت سابق - (أرشيفية)

هل توقف الضربات الأميركية-البريطانية هجمات الحوثيين؟

ترجمات |29 كانون الثاني 2024
 
 