مؤشر "البورصة" يرتفع %0.85 في أسبوع

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عمان-الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 2492.3 نقطة مقارنة مع 2471.4 نقطة للأسبوع السابق بنسبة 0.85 %.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة 28/01-01/02 حوالي 7.9 مليون دينار مقارنة مع 4.0 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 96.2 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 39.4 مليون دينار مقارنة مع 20.1 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ 28.0 مليون سهم، نفذت من خلال 13014 عقداً.وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 22.80 مليون دينار وبنسبة 57.94 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبة الثانية القطاع المالي بحجم مقداره 10.45 مليون دينار وبنسبة %26.55، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 6.10 مليون دينار وبنسبة 15.51 %.وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 2.16%، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.24 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.16 %.ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها للأسبوع الماضي والبالغ عددها 125 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين أن 41 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 57 شركة.وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال الأسبوع الماضي فهي؛ المتخصصة للتجارة والاستثمارات حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 14.29 %، الأردنية الفرنسية للتأمين حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 14.06 %، العربية للمشاريع الاستثمارية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 11.41 %، السلام الدولية للنقل والتجارة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 10.17 %، وأبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 9.31 %.أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ الأردن الدولية للاستثمار حيث انخفض سعر سهمها بنسبة %11.32، الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 11.32%، القدس للصناعات الخرسانية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 11.32 %، أمواج العقارية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 11.11 %، والصناعات البتروكيماوية الوسيطة حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 9.09 %.