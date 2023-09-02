مؤشر البورصة يرتفع %0.88 في أسبوع

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- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 2408.7 نقطة مقارنة مع 2387.7 نقطة للأسبوع السابق بارتفاع نسبته 0.88 %.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 27/08 – 31/08 حوالي 5.2 مليون دينار مقارنة مع 6.5 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 19.9 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 26.0 مليون دينار مقارنة مع 32.4 مليون دينار للاسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 21.5 مليون سهم، نفذت من خلال 12688 عقداً.وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 9.72 مليون دينار وبنسبة 37.44 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الخدمات بحجم مقداره 8.30 مليون دينـار وبنسبـة 31.97 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 7.94 مليون دينار وبنسبة 30.59 %.وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة %0.17، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 2.89 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.27 %.ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها 124 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 52 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 42 شركة.وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 23.44 %، المجموعة العربية الاردنية للتأمين حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 19.72 %، الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 19.23 %، الأردن الدولية للتأمين حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 16.67 %، والفارس الوطنية للاستثمار والتصدير حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 16.67 %.أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الاتحاد للاستثمارات المالية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 15.56 %، الطاقات الكامنة للاستثمارات حيث انخفض سعر السهم بنسبة 9.16 %، الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري حيث انخفض سعر السهم بنسبة 8.16 %، المتحدة للتأمين حيث انخفض سعر السهم بنسبة %6.98، والأردن الدولية للاستثمار حيث انخفض سعر السهم بنسبة 6.36 %.