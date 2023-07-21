مؤشر البورصة يرتفع %1.17 في أسبوع

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عمان - الغد - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 2484.5 نقطة مقارنة مع 2455.7 نقطة للأسبوع السابق بارتفاع نسبته 1.17 %.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 16/07 – 20/07 حوالي 5.5 مليون دينار مقارنة مع 5.4 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 2.8 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 22.2 مليون دينار مقارنة مع 27.0 مليون دينار للاسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 14.0 مليون سهم، نفذت من خلال 10979 عقداً.وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 8.26 مليون دينار وبنسبة 37.36 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الصناعة بحجم مقداره 8.09 مليون دينـار وبنسبـة 36.56 %، وأخيراً القطاع المالي بحجم مقداره 5.77 مليون دينار وبنسبة 26.08 %.وعلى الصعيد القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 1.06 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 6.61 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.34 %.ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها 125 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 50 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 46 شركة.وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي الزرقاء للتعليم والاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 23.53 %، الأردن الدولية للاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 17.14 %، المنارة الإسلامية للتأمين حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 15.22 %، مناجم الفوسفات الاردنية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 11.55 %، وتهامة للاستثمارات المالية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 11.43 %.أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة حيث انخفض سعر السهم بنسبة 11.83 %، تطوير العقارات حيث انخفض سعر السهم بنسبة 9.38 %، المجموعة العربية الأوروبية للتأمين حيث انخفض سعر السهم بنسبة 9.22 %، الدولية للفنادق والاسواق التجارية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 8.51 %، ومجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي حيث انخفض سعر السهم بنسبة 7.14 %.