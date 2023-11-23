مؤشر "البورصة" يستقر

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استقر الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس، إلى 2393.69 نقطة، نسبته 0 %.وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 3.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.4 مليون سهم، نفذت من خلال 2.295 عقداً.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 99 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 34 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و26 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.09 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.05 %، وارتفع الرقم القياسي قلطاع الصناعة بنسبة 0.02 %.أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، العقارات، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، البنوك، الطاقة والمنافع، التأمين 1.31 %، 0.36 %، 0.18 %، 0.07 %، 0.07 %، 0.02 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الصناعات الهندسية والإنشائية، الصناعات الكيماوية، النقل، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات المالية المتنوعة، الفنادق والسياحة، الخدمات التجارية، الأغذية والمشروبات 2.17 %، 1.64 %، 0.89 %، 0.83 %، 0.69 %، 0.64 %، 0.41 %، 0.04 %، 0.03 % على التوالي.وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية بنسبة 7.69 %، أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري بنسبة 5.00 %، المتكاملة للنقل المتعدد بنسبة 4.92 %، المنارة الإسلامية للتأمين بنسبة 4.76 %، والإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية بنسبة 4.76 %.