مؤشر "البورصة" يستقر

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استقر الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس عند 2480.76 نقطة، بنسبة 0 %.بلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 5.0 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.4 مليون سهم، نفذت من خلال 2.706 عقداً.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 96 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 35 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و25 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة %0.41، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.13 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.10 %. أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الصناعات الكهربائية، الخدمات المالية المتنوعة، النقل، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، التكنولوجيا والاتصالات، العقارات، التأمين، الأغذية والمشروبات، الخدمات التجارية 1.45 %، 1.14 %، 0.99 %، 0.71 %، 0.56 %، 0.36 %، 0.20 %، 0.13 %، 0.11 %، 0.05 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع صناعات الملابس والجلود والنسيج، الطاقة والمنافع، البنوك، الأدوية والصناعات الطبية، الخدمات التعليمية، الصناعات الكيماوية، الفنادق والسياحة 0.47 %، 0.24 %، 0.22 %، 0.19 %، 0.18 %، 0.13 %، 0.01 % على التوالي. وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا فهي، الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية بنسبة 7.69 %، الأردنية الفرنسية للتأمين بنسبة 6.25 %، مجموعة العصر للاستثمار بنسبة 4.76 %، المقايضة للنقل والاستثمار بنسبة 4.76 %، والعربية للمشاريع الاستثمارية بنسبة 4.66 %.