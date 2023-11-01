الأربعاء 01 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤشر البورصة ينخفض 0.01 %

بورصة عمان - (أرشيفية)
بورصة
 انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2414.54 نقطة، بانخفاض نسبته 0.01 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 4.6 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.0 مليون سهم، نفذت من خلال 2.546 عقداً.اضافة اعلان
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 94 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 32 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و30 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.27 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.18 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.15 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الهندسية والانشائية، الخدمات التعليمية، الطاقة والمنافع، الأغذية والمشروبات، التأمين، التكنولوجيا والاتصالات 4.22 %، 2.33 %، 0.92 %، 0.44 %، 0.31 %، 0.27 %، 0.05 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات التجارية، النقل، الخدمات المالية المتنوعة، الصناعات الكيماوية، العقارات، البنوك، الصناعات الاستخراجية والتعدينية 2.54 %، 1.30 %، 0.81 %، 0.77 %، 0.18 %، 0.16 %، 0.11 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي الأولى للتأمين بنسبة 6.94 %، دار الدواء للتنمية والاستثمار بنسبة 5.93 %، سبأ لسكب المعادن بنسبة 5.00 %، الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات بنسبة 4.76 %، وحديد الأردن بنسبة 4.76 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي بنسبة 7.14 %، العربية لصناعة الالمنيوم/ارال بنسبة 6.45 %، الأردنية للتطوير والاستثمار المالي بنسبة 4.85 %، السنابل الدولية للاستثمارات الاسلامية (القابضة) بنسبة 4.81 %، وأساس للصناعات الخرسانية بنسبة 4.62 %.
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