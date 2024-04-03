مؤشر البورصة ينخفض %0.01

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انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2437.04 نقطة، بانخفاض نسبته 0.01 %.وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 4 ملايين دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.1 مليون سهم، نفذت من خلال 1572 عقداً.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 71 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 21 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و27 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة0.88 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.26 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.16 %.أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية، التكنولوجيا والاتصالات، التأمين، الصناعات الكيماوية، الخدمات التجارية، الخدمات المالية المتنوعة 1.24 %، 0.80 %، 0.52 %، 0.26 %،0.10 %، 0.04% على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، التبغ والسجائر، الطاقة والمنافع، العقارات، الصناعات الهندسية والانشائية، النقل، الأغذية والمشروبات، البنوك 2.63 %، 2.38 %، 0.58 %، 0.47 %، 0.29 %، 0.28 %، 0.26 %، 0.18 % على التوالي.وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي التحديث للاستثمارات العقارية بنسبة 4.94 %، نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة بنسبة4.72 %، الاستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين بنسبة 4.17 %، الاتحاد للاستثمارات المالية بنسبة 3.57 %، والفارس الوطنية للاستثمار والتصدير بنسبة 3.28 %. أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي العربية للمشاريع الاستثمارية بنسبة 4.74 %، الضمان للاستثمار بنسبة 4.65 %، المتخصصة للتجارة والاستثمارات بنسبة 4.52 %، الأردن ديكابولس للأملاك بنسبة 3.70 %، والأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها بنسبة 3.33 %.