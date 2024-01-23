مؤشر "البورصة" ينخفض 0.02 %

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عمان - الغد - انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2462.60 نقطة، بانخفاض نسبته 0.02 %.وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 5.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.6 مليون سهم، نفذت من خلال 3.141 عقداً.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 94 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 30 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و27 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.25 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.15 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.09 %.أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، النقل، الصناعات الهندسية والإنشائية، العقارات، الصناعات الكهربائية، الخدمات المالية المتنوعة، الطاقة والمنافع، الخدمات التعليمية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية 2.74 %، 2.15 %،1.41 %، 0.91 %، 0.91 %، 0.57 %، 0.28 %، 0.17 %، 0.07 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الأدوية والصناعات الطبية، البنوك، الأغذية والمشروبات، الصناعات الكيماوية، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات التجارية، التأمين، الفنادق والسياحة 0.55 %، 0.25 %، 0.25 %، 0.20 %، 0.16 %، 0.16 %،0.14 %، 0.12 % على التوالي.وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي، السلام الدولية للنقل والتجارة بنسبة 7.27 %، أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري بنسبة 4.99 %، العربية للمشاريع الاستثمارية بنسبة 4.76 %، المنارة الإسلامية للتأمين بنسبة 4.69 %، والباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بنسبة 4.30 %.أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي، العربية لصناعة الألمنيوم/آرال بنسبة 7.28 %، الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية بنسبة 6.67 %، الركائز للاستثمار بنسبة 4.55 %، التحديث للاستثمارات العقارية بنسبة 4.38 %، والأردنية لصناعة الأنابيب بنسبة 4.35 %.