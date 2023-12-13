مؤشر "البورصة" ينخفض 0.04%

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انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2394.55 نقطة، بانخفاض نسبته 0.04 %.وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 3.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.2 مليون سهم، نفذت من خلال 2.438 عقداً.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 96 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 36 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و29 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.35 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات 0.27 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.05 %.أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الهندسية والإنشائية، النقل، الصناعات الكيماوية، الفنادق والسياحة، العقارات، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، التأمين 0.91 %، 0.78 %، 0.74 %، 0.50 %، 0.37 %، 0.33 %، 0.31 %، 0.15 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات التعليمية، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات التجارية، الخدمات المالية المتنوعة، الطاقة والمنافع، البنوك 0.90 %،0.68 %، 0.37 %، 0.32 %، 0.20 %،0.07 % على التوالي.وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري بنسبة 4.97 %، التحديث للاستثمارات العقارية بنسبة 4.86 %، مجموعة العصر للاستثمار بنسبة 4.76 %، الشرق للمشاريع الاستثمارية بنسبة 4.68 %، واتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري بنسبة 4.44 %.أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الموارد الصناعية الأردنية بنسبة 4.35 %، تهامة للاستثمارات المالية 4.30 %، الصناعات البتروكيماوية الوسيطة بنسبة 4.17 %، التسهيلات التجارية الأردنية بنسبة 4.03 %، والمتكاملة للنقل المتعدد بنسبة 3.85 %.