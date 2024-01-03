مؤشر البورصة ينخفض 0.04 %

اضافة اعلان

عمان - الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2441.78 نقطة، بانخفاض نسبته 0.04 %.وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 4.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.2 مليون سهم، نفذت من خلال 2.779 عقداً.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 97 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 39 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 23 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة 0.75 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.33 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.31 %.أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الفنادق والسياحة، الصناعات الهندسية والانشائية، الخدمات التجارية، البنوك، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات التعليمية، الخدمات المالية المتنوعة، العقارات، التأمين 2.01 %، 0.93 %، 0.85 %، 0.38 %، 0.36 %، 0.35 %، 0.32 %،0.30 %، 0.22 %، 0.22 %، 0.11 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الطاقة والمنافع، الأدوية والصناعات الطبية، النقل1.08 %، 0.81 %، 0.54 %، 0.36 % على التوالي.وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي البنك التجاري الأردني بنسبة 5.32 %، العربية الدولية للفنادق بنسبة 5.00%، أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري بنسبة 4.86 %، مجموعة أوفتك القابضة بنسبة 4.76 %، والمتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار بنسبة 4.71 %.أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي العربية لصناعة الالمنيوم/ارال بنسبة 7.26 %، الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات 5.00 %، المقايضة للنقل والاستثمار 4.76 %، التجمعات لخدمات التغذية والاسكان بنسبة 4.44 %، واتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري بنسبة 2.13 %.