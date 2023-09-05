مؤشر "البورصة" ينخفض 0.07 %

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انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان، أمس، إلى 2408.04 نقطة، بنسبة 0.07 %.وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 6.6 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.4 مليون سهم، نفذت من خلال 2.527 عقداً.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 93 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 31 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و27 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.25 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.04 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.01 %.أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الخدمات المالية المتنوعة، الأدوية والصناعات الطبية، الأغذية والمشروبات، التأمين، الفنادق والسياحة، النقل، التكنولوجيا والاتصالات4.65 %، 0.56 %، 0.56 %، 0.30 %، 0.28 %،0.27 %، 0.25 %، 0.14 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الهندسية والإنشائية، الصناعات الكهربائية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، العقارات، الخدمات التجارية، الطاقة والمنافع، البنوك، الصناعات الكيماوية 1.32 %، 1.29 %، 0.33 %،0.22 %، 0.14 %، 0.09 %، 0.07 %، 0.04 % على التوالي.وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي بنسبة 7.69 %، الاتحاد للاستثمارات المالية بنسبة 5.00 %، أساس للصناعات الخرسانية بنسبة 5.00 %، مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر بنسبة 4.65 %، والصناعات البتروكيماوية الوسيطة بنسبة 4.55 %.