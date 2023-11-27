مؤشر "البورصة" ينخفض %0.07

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عمان-الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان، أمس، إلى 2396.37 نقطة، بنسبة 0.07 %.وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 4.0 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.8 مليون سهم، نفذت من خلال 2.213 عقداً.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 85 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 24 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و30 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة %0.15، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.09 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.04 %.أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، النقل، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات التعليمية، الأغذية والمشروبات، الصناعات الاستخراجية والتعدينية 1.12 %، 1.00 %، 0.65 %، 0.19 %، 0.10 %، 0.08 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكيماوية، العقارات، الفنادق والسياحة، البنوك، الصناعات الهندسية والإنشائية، الخدمات التجارية، الطاقة والمنافع 0.54 %، 0.27 %، 0.18 %، 0.16 %، 0.16 %، 0.14 %، 0.02 % على التوالي. وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ الوطنية لصناعات الألمنيوم بنسبة 5.81 %، أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري بنسبة 4.55 %، المتكاملة للنقل المتعدد بنسبة 4.48 %، الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية بنسبة 4.35 %، والصناعات البتروكيماوية الوسيطة بنسبة 4.35 %.أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 5.00 %، نوبار للتجارة والاستثمار بنسبة 4.76 %، حديد الأردن بنسبة 4.55 %، الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير بنسبة 4.41 %، ومجموعة العصر للاستثمار بنسبة 4.35 %.