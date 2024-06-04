 
الثلاثاء 04 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤشر "البورصة" ينخفض 0.07 %

بورصة-عمان
بورصة-عمان
عمان -الغد - انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2413.77 نقطة، بانخفاض نسبته 0.07 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 3.6 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 2.8 مليون سهم، نفذت من خلال 2.367 عقداً.اضافة اعلان
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 87 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 25 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و32 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة
0.18 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.14 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.07 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكيماوية، الأدوية والصناعات الطبية، التكنولوجيا والاتصالات، التأمين، الصناعات الاستخراجية والتعدينية 1.80 %، 1.12 %، 0.64 %، 0.29 %، 0.09 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الصناعات الهندسية والإنشائية، النقل، العقارات، الطاقة والمنافع، الخدمات المالية المتنوعة، الخدمات التجارية، البنوك 4.55 %، 1.72 %، 0.60 %، 0.58 %، 0.38 %، 0.33 %، 0.10 %، 0.04 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي، الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة
4.92 %، بندار للتجارة والاستثمار بنسبة 4.83 %، المتصدرة للأعمال والمشاريع بنسبة 4.35 %، الأردن الدولية للتأمين بنسبة 3.85 %، ودار الأمان للتمويل الإسلامي بنسبة 3.85 %.
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