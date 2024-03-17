الإثنين 18 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤشر البورصة ينخفض 0.1 %

مستثمرون يتابعون شاشة الاسعار في بورصة عمان-(ارشيفية)
مستثمرون يتابعون شاشة الاسعار في بورصة عمان-(ارشيفية)
 انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2497.30 نقطة، بانخفاض نسبته 0.1 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 2.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 1.4 مليون سهم، نفذت من خلال 1.784 عقداً.اضافة اعلان
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 76 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 22 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و31 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة
0.78 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.24 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.19 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكيماوية، الصناعات الهندسية والإنشائية، البنوك، الأدوية والصناعات الطبية، التأمين، الأغذية والمشروبات، التكنولوجيا والاتصالات
0.77 %، 0.38 %، 0.33 %، 0.18 %، 0.12 %، 0.07 %، 0.05 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الطاقة والمنافع، الصناعات الكهربائية، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الخدمات المالية المتنوعة، الخدمات التجارية، العقارات، الخدمات التعليمية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، النقل 4.00 %، 1.21 %، 1.13 %، 0.93 %، 0.74 %، 0.56 %، 0.31 %، 0.30 %، 0.29 %، 0.20 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي التحديث للاستثمارات العقارية بنسبة 4.35 %، المتكاملة للنقل المتعدد بنسبة 3.75 %، الأردن ديكابولس للأملاك بنسبة 3.70 %، الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية بنسبة 3.64 %، والضمان للاستثمار بنسبة 3.64 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية بنسبة 7.14 %، العبور للشحن والنقل بنسبة 4.88 %، مجموعة أوفتك القابضة بنسبة 4.88 %، نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة بنسبة 4.71 %، وأمواج العقارية بنسبة 4.55 %.
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