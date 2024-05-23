 
الجمعة 24 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤشر البورصة ينخفض 0.11%

بورصة عمان
بورصة عمان

 انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2412.37 نقطة، بانخفاض نسبته 0.11 %.


بلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 3.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 2.6 مليون سهم، نفذت من خلال 2.383 عقداً.

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وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 86 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 37 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و19 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.


أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة
0.35 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.06 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.05 %.


أما بالنسبة للقطاعات الفرعية ، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع النقل، الصناعات الهندسية والإنشائية، العقارات، الخدمات الصحية، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات التجارية، الطاقة والمنافع، الخدمات المالية المتنوعة، التأمين 1.39 %، 1.00 %، 0.59 %، 0.49 %، 0.39 %، 0.31 %، 0.13 %، 0.12 %، 0.09 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الصناعات الكهربائية، الخدمات التعليمية، الصناعات الكيماوية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، البنوك 4.76 %، 2.38 %، 1.05 %، 0.43 %، 0.42 %، 0.11 % على التوالي.


وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي مسافات للنقل المتخصص بنسبة 5.71 %، الموارد الصناعية الأردنية بنسبة 5.00 %، المحفظة الوطنية للأوراق المالية بنسبة 5.00 %، تهامة للاستثمارات المالية بنسبة 4.76 %، والشراع للتطوير العقاري والاستثمارات بنسبة 4.55 %.


أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي العربية لصناعة الألمنيوم/ارال بنسبة 7.46 %، مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر بنسبة 4.76 %، الاتحاد للاستثمارات المالية بنسبة 4.00 %، الوطنية لصناعات الألمنيوم بنسبة 3.80 %، والمتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار بنسبة 3.06 %.

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