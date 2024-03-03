مؤشر البورصة ينخفض 0.12 %

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عمان - الغد - انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2464.35 نقطة، بانخفاض نسبته 0.12%.وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 4.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.2 مليون سهم، نفذت من خلال 2.387 عقداً.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 98 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 34 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و25 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.أما على مستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.25 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.23 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.18 %.أما بالنسبة للقطاعات الفرعية ، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الهندسية والانشائية، النقل، التكنولوجيا والاتصالات، التأمين، الأغذية والمشروبات، الطاقة والمنافع، الخدمات التجارية، العقارات 1.19 %، 0.86 %، 0.86 %،0.63 %، 0.54 %، 0.47 %، 0.27 %، 0.12 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الخدمات التعليمية، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، البنوك، الصناعات الكيماوية، الخدمات المالية المتنوعة، الأدوية والصناعات الطبية 3.70 %، 1.02 %،0.47 %، 0.31 %، 0.29 %، 0.29 %، 0.12 %، 0.09 % على التوالي.وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي فينيكس العربية القابضة بنسبة 7.14 %، المقايضة للنقل والاستثمار بنسبة 5.26 %، الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير بنسبة 5.00 %، أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري بنسبة 4.92 %، ودار الغذاء بنسبة 4.88 %.أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الأردنية للاستثمارات المتخصصة بنسبة 4.90 %، التحديث للاستثمارات العقارية بنسبة 4.50 %، مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر بنسبة 3.70 %، تطوير العقارات بنسبة 3.08 %، والقدس للصناعات الخرسانية بنسبة 2.83 %.