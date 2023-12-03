مؤشر البورصة ينخفض 0.15 %

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انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2403.19 نقطة، بانخفاض نسبته 0.15 %.بلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 2.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.4 مليون سهم، نفذت من خلال 1.990 عقداً.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 84 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 27 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و23 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة 0.62 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.07 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.01 %.أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الهندسية والانشائية، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات المالية المتنوعة، العقارات، الطاقة والمنافع 2.04 %، 0.90 %، 0.56 %، 0.03 %، 0.03 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الخدمات التجارية، الأدوية والصناعات الطبية، النقل، الخدمات التعليمية، البنوك، الأغذية والمشروبات، الصناعات الكيماوية، التأمين، الفنادق والسياحة 1.10 %، 0.92 %، 0.69 %، 0.48 %، 0.27 %، 0.15 %، 0.11 %، 0.09 %، 0.08 %، 0.07 %، 0.06 % على التوالي.وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي الطاقات الكامنة للاستثمارات بنسبة 4.90 %، أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري بنسبة 4.86 %، آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة بنسبة 4.76 %، الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير بنسبة 4.69 %، ومجموعة العصر للاستثمار بنسبة 4.55 %.أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الصناعات البتروكيماوية الوسيطة بنسبة 3.85 %، الأردن الدولية للاستثمار بنسبة 3.77 %، نوبار للتجارة والاستثمار بنسبة 3.70 %، الخطوط البحرية الوطنية الاردنية بنسبة 3.02 %، والركائز