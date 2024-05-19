 
الإثنين 20 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤشر "البورصة" ينخفض 0.19 %

بورصة عمان - (أرشيفية)
بورصة عمان - (أرشيفية)
 انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان، أمس، إلى 2389.23 نقطة، بنسبة 0.19 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 3.6 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.0 مليون سهم، نفذت من خلال 2.829 عقداً.اضافة اعلان
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 96 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 30 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و35 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.31 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.16 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.03 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات الصحية، التأمين، العقارات، الصناعات الكيماوية، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات التجارية، الخدمات المالية المتنوعة، الأغذية والمشروبات 2.92 %، 0.99 %، 0.53 %، 0.42 %، 0.40 %، 0.40 %، 0.22 %، 0.11 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الصناعات الهندسية والإنشائية، النقل، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، البنوك، الفنادق والسياحة، الطاقة والمنافع  2.04 %، 1.14 %، 0.46 %، 0.39 %،  0.27 %، 0.24 %، 0.10 % على التوالي.
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