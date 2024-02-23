الجمعة 23 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤشر البورصة ينخفض 0.25 % في أسبوع

بورصة عمان - (أرشيفية)
بورصة عمان - (أرشيفية)
عمان - الغد - انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 2465.3 نقطة مقارنة مع 2471.4 نقطة للأسبوع السابق بانخفاض نسبته 0.25 %.اضافة اعلان
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 18/02 – 22/02 حوالي 3.3 مليون دينار مقارنة مع 7.7 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة إنخفاض 56.9 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي للأسبوع الماضي حوالي 16.6 مليون دينار مقارنة مع 38.5 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ 14.9 مليون سهم، نفذت من خلال 12420 عقداً.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 8.11 مليون دينار وبنسبة 48.90 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الخدمات بحجم مقداره 4.99 مليون دينـار وبنسبـة 30.11 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 3.48 مليون دينار وبنسبة 21.00 %.
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