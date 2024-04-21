مؤشر "البورصة" ينخفض 0.32 %

اضافة اعلان

عمان-الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان، أمس، إلى 2448.09 نقطة، بنسبة 0.32 %.وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 5.0 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.9 مليون سهم، نفذت من خلال 2.698 عقداً.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 93 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 26 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و31 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة0.49 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.40 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة0.17 %. أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الهندسية والإنشائية، التبغ والسجائر، النقل، صناعات الملابس والجلود والنسيج، التكنولوجيا والاتصالات، العقارات، الصناعات الكيماوية، الطاقة والمنافع، الخدمات المالية المتنوعة، التأمين، الأغذية والمشروبات 4.76 %، 4.17 %، 0.54 %، 0.48 %، 0.44 %،0.35 %، 0.33 %، 0.24 %، 0.07 %، 0.06 %،0.04 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الكهربائية، الخدمات الصحية، الخدمات التعليمية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، البنوك، الخدمات التجارية3.07 %، 2.63 %، 2.44 %، 2.08 %، 0.60 %، 0.49 %، 0.10 % على التوالي.وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بنسبة 7.14 %، إسمنت الشمالية بنسبة 6.13 %، الموارد الصناعية الأردنية بنسبة5.26 %، القدس للصناعات الخرسانية بنسبة 4.88 %، ومجمع الضليل الصناعي العقاري بنسبة4.69 %. أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ بنك الإسكان للتجارة والتمويل بنسبة 7.43 %، البتراء للتعليم بنسبة 7.26 %، فينيكس العربية القابضة بنسبة 7.14 %، فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية بنسبة 5.88 %، والمقايضة للنقل والاستثمار بنسبة 5.56 %.