الأحد 11 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤشر البورصة ينخفض %0.35 في أسبوع

مستثمر يراقب أسعار الأسهم في بورصة عمان - (تصوير: أمجد الطويل)
مستثمر يراقب أسعار الأسهم في بورصة عمان - (تصوير: أمجد الطويل)
  انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 2483.6 نقطة مقارنة مع 2492.3 نقطة للأسبوع السابق بانخفاض نسبته 0.35 %.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 04/02 – 08/02 حوالي 3.8 مليون دينار مقارنة مع 7.9 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة إنخفاض 52.1 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 18.9 مليون دينار مقارنة مع 39.4 مليون دينار للاسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 13.7 مليون سهم، نفذت من خلال 10251 عقداً.اضافة اعلان
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 8.20 مليون دينار وبنسبة 43.48 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الخدمات بحجم مقداره 6.62 مليون دينـار وبنسبـة 35.09 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 4.04 مليون دينار وبنسبة 21.43 %.
وعلى الصعيد القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة %0.31، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.13 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.72 %.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها 129 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 40 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 59 شركة.
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