الأربعاء 14 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤشر "البورصة" ينخفض 0.39 %

بورصة عمان
بورصة عمان
 انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان، أمس، إلى 2468.06 نقطة، بنسبة 0.39 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 4.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.1 مليون سهم، نفذت من خلال 2.876 عقداً.اضافة اعلان
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 97 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 21 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و37 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.47 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.41 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.14 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الهندسية والإنشائية، صناعات الملابس والجلود والنسيج، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات التعليمية، الصناعات الكيماوية 3.77 %، 0.83 %، 0.67 %،  0.47 %، 0.31 %، 0.20 %، 0.11 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الخدمات المالية المتنوعة، العقارات، النقل، الخدمات التجارية، البنوك، الطاقة والمنافع، التأمين، الأغذية والمشروبات، الفنادق والسياحة 0.78 %، 0.52 %، 0.43 %، 0.42 %، 0.42 %، 0.41 %،
0.26 %، 0.16 %، 0.13 %، 0.08 %  على التوالي.
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