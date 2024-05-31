 
الجمعة 31 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤشر البورصة ينخفض %0.42 في أسبوع

بورصة-عمان
بورصة-عمان
عمان -الغد - انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 2402.3 نقطة مقارنة مع 2412.4 نقطة للأسبوع السابق بانخفاض نسبته 0.42 %. اضافة اعلان
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان حوالي 23.2 مليون دينار مقارنة مع 3.9 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 495.9 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 115.9 مليون دينار مقارنة مع 19.5 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 39.4 مليون سهم، نفذت من خلال 11868 عقداً.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 104.36 مليون دينار وبنسبة 90.04 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الخدمات بحجم مقداره 7.53 مليون دينـار وبنسبـة 6.50 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 4.02 مليون دينار وبنسبة 3.46 %.
وعلى الصعيد القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.44 %، و انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.15 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة
0.69 %. ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها 124 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 34 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 60 شركة.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي الأردنية لصناعة الأنابيب حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 23.08 %، تهامة للاستثمارات المالية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 12.12 %، المتكاملة للنقل المتعدد حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 11.51 %، المتكاملة للتأجير التمويلي حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 9.49 %، وعمد للاستثمار والتنمية العقارية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 8.97 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الأردنية الفرنسية للتأمين حيث انخفض سعر السهم بنسبة 11.67 %، الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 10.61 %، الزرقاء للتعليم والاستثمار حيث انخفض سعر السهم بنسبة 8.09 %، التأمين الأردنية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 7.09 %، ومسافات للنقل المتخصص حيث انخفض سعر السهم بنسبة 6.76 %.
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