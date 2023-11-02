الخميس 02 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤشر البورصة ينخفض 0.44 %

مستثمرون يتابعون شاشة الأسعار في بورصة عمان- (ارشيفية)
بورصة
 انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2404.00 نقطة، بانخفاض نسبته 0.44 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 7.9 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.6 مليون سهم، نفذت من خلال 2.345 عقداً.اضافة اعلان
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 93 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 14 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و47 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.81 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.48 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة  0.28 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الأغذية والمشروبات 0.24 %. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، الصناعات الكيماوية، الخدمات المالية المتنوعة، الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الطاقة والمنافع، النقل، التأمين، العقارات، البنوك، التكنولوجيا والإتصالات، الخدمات التجارية، الفنادق والسياحة، الصناعات الهندسية والانشائية 3.72 %، 1.94 %، 1.42 %، 1.22 %، 0.83 %، 0.79 %، 0.70 %، 0.45 %،
0.31 %، 0.20 %، 0.14 %، 0.06 %، 0.06 %، 0.06 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي بنسبة 7.69 %، سبائك للاستثمار 4.55 %، التحديث للاستثمارات العقارية بنسبة 4.11 %، الأردن ديكابولس للأملاك بنسبة 4.00 %، وسبأ لسكب المعادن بنسبة 4.00 %.

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