الجمعة 26 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤشر البورصة ينخفض 0.62 % في أسبوع

مستثمر يتابع شاشة عرض الأسعار في بورصة عمان -(أرشيفية)
مستثمر يتابع شاشة عرض الأسعار في بورصة عمان -(أرشيفية)
 انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 2440.7 نقطة مقارنة مع 2456.0 نقطة للأسبوع السابق بانخفاض نسبته 0.62 %. 
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان حوالي 6.8 مليون دينار مقارنة مع 5.6 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 22.6 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 34.2 مليون دينار مقارنة مع 27.9 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 19.7 مليون سهم، نفذت من خلال 13399 عقداً. وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع الصناعة المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 16.82 مليون دينار وبنسبة 49.16 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الخدمات بحجم مقداره 10.11 مليون دينـار وبنسبـة %29.55، وأخيراً القطاع المالي بحجم مقداره 7.29 مليون دينار وبنسبة 21.29 %.اضافة اعلان
وعلى الصعيد القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة %2.15، و ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.11 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.35 %.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها  والبالغ عددها 116 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 40 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 53 شركة.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها  فهي إسمنت الشمالية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 13.68 %، الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 12.73 %، الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 12.24 %، إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 12.00 %، والتجمعات الاستثمارية المتخصصة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 10.13 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي مصانع الكابلات المتحدة حيث انخفض سعر السهم بنسبة 13.16 %، نوبار للتجارة والاستثمار حيث انخفض سعر السهم بنسبة 9.47 %، الأردنية للاستثمارات المتخصصة حيث انخفض سعر السهم بنسبة 8.57 %، العبور للشحن والنقل حيث انخفض سعر السهم بنسبة 8.00 %، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل حيث انخفض سعر السهم بنسبة 7.69 %.
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