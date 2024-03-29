السبت 30 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤشر البورصة ينخفض %1.46 في أسبوع

بورصة عمان
بورصة عمان
عمان - الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 2458.0 نقطة مقارنة مع 2494.4 نقطة للأسبوع السابق بانخفاض نسبته 1.46 %.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان حوالي 3.7 مليون دينار مقارنة مع 3.2 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 15.5 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 18.3 مليون دينار مقارنة مع 15.8 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 13.1 مليون سهم، نفذت من خلال 9046 عقداً.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 7.77 مليون دينار وبنسبة 42.47 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة القطاع المالي بحجم مقداره 7.69 مليون دينـار وبنسبـة 42.03 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 2.84 مليون دينار وبنسبة 15.50 %. وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.53 %، و انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 2.47%، و انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.29 %.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها 119 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 27 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 57 شركة.اضافة اعلان
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