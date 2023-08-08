مؤشر الصادرات إلى العراق يعاود الارتفاع

طارق الدعجة

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عمان- عادت الصادرات الوطنية إلى السوق العراقية للارتفاع مجددا، بعد أن سجلت زيادة 8 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وفق آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.وفقا للأرقام الرسمية، بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى العراق خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، 203 مليون دينار مقابل 188 مليونا، مسجلة بذلك زيادة بمقدار 15 مليون دينار.ويأتي هذا الارتفاع، بعد تراجع سجلته الصادرات الوطنية للعراق خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 6 %، لتصل وقتها الى 147.2 مليون دينار مقابل 156.4 مليون للفترة نفسها من العام الماضي.وفي تعليق على هذه الزيادة، قال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن م.فتحي الجغبير "هنالك أسباب عدة وراء الارتفاع، في مقدمتها الجهود المبذولة من قبل الجانبين حول الزيارات المتبادلة، ومشاركات الجانب الأردني بالمعارض الصناعية".وأشار الجغبير إلى أسباب أخرى تكمن في مستوى الجودة والثقة بالمنتج الأردني داخل السوق العراقية، وهو الأمر نفسه الذي يعكس وجود المنتجات الأردنية داخل أكثر من 140 سوقاً حول العالم.وأوضح أن الصادرات الوطنية الى السوق العراقية متنوعة وتصل لأكثر من 300 منتج وطني؛ إذ تشكل المنتجات من الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل ومنتجات الصناعات الهندسية ما يقارب نصف هذه الصادرات، ولتتوزع بقية الصادرات في منتجات الصناعات العلاجية والصناعات الغذائية وغيرها العديد من الصناعات الأخرى.وعدد الجغبير أهم السلع التي تصدر الى العراق، منها منتجات الصابون والمنظفات والأسمدة، الأسلاك والموصلات الكهربائية، الأدوية والمضادات الحيوية، الألبسة، الصناعات الغذائية.وتوقع الجغبير أن تواصل الصادرات الوطنية نموها الى السوق العراقية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع نتائج الزيارة الأخيرة والإعلان عن الغرفة الصناعية المشتركة، وعودة ألق العلاقات بين البلدين، وخاصة في ظل المشاريع المشتركة ومساعي البلدين لإزالة أي مشاكل أو تحديات تواجه عملية التبادل التجاري والاستثمار المشترك.وأكد أن السوق العراقية تشكل عمقاً استراتيجياً للمنتجات الأردنية والاستثمارات المشتركة؛ إذ من المتوقع أن يتجاوز حجم التبادل التجاري حاجز ملياري دولار خلال الفترة المقبلة، نظراً لامتلاك الصناعة الأردنية العديد من الفرص التصديرية داخل هذه السوق المهمة بما يزيد على حوالي 200 مليون دولار من جانب، وامتلاك الصناعة العراقية العديد من الفرص التصديرية الى السوق الأردنية تقدر بما يزيد على حوالي 100 مليون دولار من جانب آخر، نظراً للقرب الجغرافي ومتانة العلاقات التي تجمع البلدين على مختلف المستويات.وقال الجغبير "ضمان استمرار نمو الصادرات الوطنية خلال الفترة المقبلة داخل السوق العراقية، يتطلب العمل على جملة من الإجراءات، منها إزالة العقبات الإدارية والجمركية كافة التي تسهم في زيادة تكاليف النقل والتخزين والتأثير على وقت التسليم وإيجاد حلول فيما يتعلق السياسات الحمائية التي يفرضها الجانب العراقي والتي تحد من دخول بعض المنتجات الوطنية إلى سوقه، وغيرها من التحديات ذات الصلة بعد العمل بالاتفاقيات وتطبيقها على أرض الواقع".وشدد على ضرورة دعم المنتج الوطني من خلال تكثيف الحملات الترويجية للمنتج الأردني في السوق العراقية، والإسراع في مد المدن الصناعية بالغاز؛ إذ ستسهم بالتخفيف من وطأة كلف الطاقة، الأمر الذي سيعزز من تنافسية المنتجات الصناعية (التنافسية السعرية)، على غرار ضرورة زيادة المشاركات الخارجية بمختلف المعارض ومنتديات الأعمال في العراق".وأشار إلى أهمية مشاريع الشراكة الإقليمية، كالشراكة الثلاثية (الأردن والعراق ومصر)، والتي تؤسس لتعاون صناعي وتجاري واستثماري كبير بين الدول الثلاث للارتقاء بهذه العلاقات نحو المتسوى الطموح والمأمول، إضافة إلى البدء بطرح عطاء إنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة التي تم الإعلان عن إقامتها خلال العام 2018، وقد جاءت على رأس أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، حيث سيتم استكمال الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء الخاصة.وأكد أن غرفة صناعة الأردن تولي السوق العراقية أهمية كبيرة، سواء من خلال مشاركتها مع الحكومة في زيارات منتظمة للسوق العراقية، وعقد زيارات متخصصة على مستوى القطاع الخاص ورجال الأعمال، فيما تسعى الغرفة، خلال الفترة المقبلة، بالعمل بجهد عالٍ نحو إزالة التحديات كافة التي تواجه انسياب حركة دخول البضائع للسوق العراقية وإزالة العراقيل كافة من طريقها، بهدف فتح الأبواب كافة التي من شأنها تعزيز الصادرات الأردنية وانسيابها الى أسواق الجوار، وخاصة السوق العراقية، إيماناً منها بضرورة إعادة المكانة المرموقة للمنتجات الأردنية داخله.وأكد مسؤول ملف التصدير الى العراق في غرفة صناعة الأردن م.إيهاب قادري "إن زيادة الصادرات الى السوق العراقية تعود بالدرجة الأولى الى ثقة المستهلك العراقي بجودة المنتجات الأردنية".وتوقع قادري، الذي يشغل أيضا منصب ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بالغرفة، أن يواصل مؤشر الصادرات الوطنية الى السوق العراقية ارتفاعا خلال الفترة المقبلة، في ظل الخطط والبرامج التي تنفذها الغرفة في سبيل استعادة الألق للمنتجات الوطنية داخل السوق العراقية الى ما قبل 2015 والتي كانت تشكل وقتها أكثر من 20 % من إجمالي الصادرات الوطنية.وأشار قادري إلى أن القطاع الصناعي ينظر إلى الجارة الشقيقة العراق على أساس شريك تجاري مهم في مختلف المجالات، وصولا الى تحقيق التكامل الاقصادي الذي يحقق المصالح المشتركة.وقال ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن د.فادي الاطرش "إن السوق العراقية تعد من أهم الأسواق التصديرية بالنسبة للصناعة الوطنية، خاصة الدوائية".وبين الأطرش، أن الجارة الشقيقة العراق تحتل المركز الثاني من ناحية حجم صادرات الصناعات الدوائية، في ظل الجودة والسمعة العالية التي يتمتع بها.وحسب الأطرش، تتنوع الأشكال الصيدلانية المصدرة للسوق العراقية بين حبوب وكبسولات وشرابات ومراهم وقطرات وبخاخات وحقن وريدية وغيرها الكثير من الأصناف التي تلبي احتياجات العراق من الأدوية.وأكد أن الصناعة الوطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق العراقية من مختلف المنتجات الصناعية، خصوصا الدوائية منها، بجودة عالية وأسعار منافسة، مشيرا الى وجود فرص متنوعة لإقامة علاقات اقتصادية تكاملية مع العراق.وقال الأطرش "نتطلع اليوم إلى بناء علاقات وشراكات حقيقية مع الجانب العراقي وترجمة العلاقة المميزة والتاريخية بين البلدين الشقيقين إلى استثمارات مشتركة تعود بالنفع على الطرفين".