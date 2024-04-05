مؤشر الفاو لأسعار الأغذية يرتفع في آذار

ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لأسعار الغذاء العالمية في آذار من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات مدفوعا بارتفاع أسعار الزيوت النباتية واللحوم ومنتجات الألبان.

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وذكرت المنظمة اليوم الجمعة في تقريرها الشهري، أن مؤشرها للأسعار، الذي يقيس التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولا عالميا، سجل في المتوسط 118.3 نقطة في آذار ارتفاعا من مستوى معدل بلغ 117 نقطة في الشهر السابق.



وأوضحت أن قراءة المؤشر لشهر شباط هي الأدنى منذ شباط 2021 وتمثل الانخفاض الشهري السابع على التوالي. وانخفضت أسعار المواد الغذائية الدولية بشكل حاد من الذروة القياسية التي بلغتها في آذار 2022.



وأضافت أن القراءة الشهرية الأخيرة كانت أقل بنسبة 7.7 بالمئة عن مستوى العام السابق. وفي شهر آذار، قاد مؤشر أسعار الزيوت النباتية التابع للوكالة المكاسب، حيث قفز بنسبة 8 بالمئة على أساس شهري، مع تسجيل جميع الزيوت الرئيسية زيادات.



وارتفع مؤشر منتجات الألبان 2.9 بالمئة للشهر السادس على التوالي، مدفوعا بأسعار الجبن والزبدة، في حين زاد مؤشر اللحوم 1.7 بالمئة، مما يعكس ارتفاع أسعار الدواجن ولحوم البقر. وتفوقت هذه المكاسب على تراجعات الحبوب التي تراجعت 2.6 بالمئة عن شباط والسكر الذي انخفض 5.4 بالمئة.