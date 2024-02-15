الخميس 15 شباط 2024
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مؤشر بورصة عمان يستقر

بورصة عمان - (أرشيفية)
بورصة عمان - (أرشيفية)
 استقر الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2471.39 نقطة، نسبته 0 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 23.6 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 14.6 مليون سهم، نفذت من خلال 2.473 عقداً.اضافة اعلان
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 91 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 36 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و23 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة %0.20، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.18 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع المالي بنسبة 0.13 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الصناعات الهندسية والإنشائية، الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الكيماوية، الخدمات المالية المتنوعة، الخدمات التجارية، العقارات، البنوك 3.51 %، 2.34 %، 1.65 %، 1.64 %، 0.78 %، %0.58، 0.53 %، 0.31 %، 0.11 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات الصحية، النقل، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الأغذية والمشروبات، التأمين، الفنادق والسياحة، التكنولوجيا والاتصالات، الطاقة والمنافع 0.65 %، %0.63، 0.60 %، 0.52 %، 0.41 %، 0.30 %، 0.25 %، 0.25 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي الصناعية التجارية الزراعية / الإنتاج بنسبة 6.85 %، الأردنية للإدارة والاستشارات بنسبة 4.91 %، إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة بنسبة 4.76 %، سبائك للاستثمار بنسبة 4.65 %، والمتصدرة للأعمال والمشاريع بنسبة 4.44%.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي المقايضة للنقل والاستثمار بنسبة 4.76 %، المنارة الإسلامية للتأمين بنسبة 4.69 %، مستشفى ابن الهيثم بنسبة 4.55 %، سُرى للتنمية والاستثمار بنسبة %3.90، والتأمين الإسلامية بنسبة 3.16 %.
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