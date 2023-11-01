ما المطلوب لتعزيز منعة الأمن الغذائي مع استمرار الحرب على غزة؟

عبدالرحمن الخوالدة

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مع اقتراب دخول الحرب الاسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة شهرها الثاني وتزايد احتمالية اتساع رقعتها الاقليمية، تتفاقم المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي بالمنطقة، إذ تبدو الحاجة ملحة محليا لتعزيز مخزون الأمن الغذائي تحوطا من امتداد هذا الصراع وتأثيره على سلاسل الامداد الغذائي والتجاري.وأجمع خبراء اقتصاديون على ان المخزون الغذائي في الأردن في مستويات آمنة ومريحة ويغطي مدة 6 أشهر وأكثر، وأنه ليس هناك ما يثير القلق حاليا، حيال الامن الغذائي في المملكة في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها المنطقة.وأكد الخبراء في حديث خاص لـ"الغد" أن قطاع التصنيع الغذائي في الأردن قادر على تلبية احتياجات الأردن الغذائية وبكميات وفيرة في حال ما طال أمد هذه الحرب وتوسعت في الاقليم، إذ سبق وأن أثبت مرونته خلال فترة جائحة كورونا.وبغية تعزيز مخزون الأمن الغذائي في المملكة طالب الخبراء بضرورة توسيع وتسريع العمل بالخطط المتعلقة بالأمن الغذائي الخاصة برؤية التحديث الاقتصادي، إضافة إلى وجوب توفير كافة الامكانات التي تحقق القيمة المضافة لقطاع الصناعات الغذائية، إلى جانب أهمية تطوير نظام مستعجل للإنتاج الغذائي والزراعي يتيح استدامة الانتاج.كما طالب هؤلاء بوجوب تسهيل الاجراءات الحكومية للاستيراد وتسريعها من قبل الجهات المختصة، فضلا عن ضرورة تقديم الحكومة تسهيلات مالية للمستوردين ليتمكنوا من زيادة حجم استيراد الاغذية.وكان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة أكد أن مخزون المملكة الاستراتيجي من السلع الأساسية والمواد الغذائية آمن ويكفي لفترات زمنية طويلة، ولا سيما القمح والشعير مؤكدا بأن النظرة الاستشرافية لجلالة الملك عبدالله الثاني، جعلت الأردن في منأى عن التأثر بالأزمات.وأوضح الشريدة أنه لا يمكن إغفال تأثر بعض القطاعات بالأوضاع في الإقليم، مبينا أن الاقتصاد الكلي بمجمله قادر على التكيف، ولدى المملكة مخزون من الطاقة والغذاء كاف لمسافات آمنة بما في ذلك النفط الخام ومخزون المشتقات النفطية.وأكد المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي لـ"الغد" أن المخزون الغذائي في المملكة مريح للغاية وكافي لكافة السلع والمواد التمونية بما في ذلك القمح والذي يكفي أكثر من 9 أشهر للاستهلاك المحلي.وبين البرماوي أن التعاقدات لكافة السلع والحبوب مستمرة ومن مصادر متنوعة خاصة للقمح، إضافة إلى الانتاج المحلي المستدام من السلع الغذائية والزراعية والحيوانية.وكان البنك الدولي حذر من أن استمرار حرب الاحتلال على غزة قد يسبب صدمة لأسواق السلع العالمية على الرغم من تأثيره المحدود حتى الآن، إلا أن إمكانية تفاقم الصراع وامتداده قد تؤدي إلى حدوث اضطرابات في سوق الطاقة وزيادة كبيرة في اسعار النفط قد تمتد آثاره إلى زيادة أثمان المواد الغذائية وغيرها من السلع.ولفت البنك إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي ليس فقط داخل المنطقة فحسب انما في جميع أنحاء العالم.ويشار إلى أن المنطقة تشهد منذ قرابة شهر عدوانا غاشما يشنه الكيان الصهيوني الغاصب على قطاع غزة، في أعقاب عملية طوفان الاقصى التي نفذتها كتائب القسام - الذراع العسكرية لحركة حماس اقتصاصا من جرائم الاحتلال وحكومته اليمينية المتطرفة ضد المسجد الاقصى والتضييق على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والتوسع في بناء المستعمرات غير الشرعية.بدوره، قال ممثل قطاع الاغذية في غرفة تجارة الأردن جمال عمرو إن مخزون المملكة من الاغذية في مستوى آمن ويغطي مدة 6 أشهر على الاقل، حيث إن المخازن والمستودعات تتوفر على كميات جيدة من المواد الاساسية والتموينية تكفي لمدة 3 أشهر، كما أن هناك كميات متعاقد عليها وفي طريقها إلى المملكة تغطي مدة 3 أشهر ايضا.وكشف عمرو أن هناك خططا جاهزة لدى المستوردين إضافة إلى خطط تعمل عليها غرفة التجارة لزيادة كميات الاغذية التي يتم استيرادها من اجل التحوط من اي مخاطر قد تلحق بالأردن، جراء العدوان الاسرائيلي الغاشم على غزة وامكانية امتداده في المنطقة، مبينا بأن غرفة التجارة بدأت من الآن في وضع خطط كذلك لشهر رمضان المبارك.ولفت عمرو إلى أن هذا الوقت من السنة عادة ما يمثل فترة الذروة لمستوردي الاغذية في العالم حيث ان الفترة الحالية تعد موسم حصد لكثير من الاغذية خاصة الارز، إذ ينشط توقيع المستوردين على عقود الاستيراد، وقد يكون هذا جيدا لدينا محليا حيث ان الخيارات متاحة للوصول إلى الموردين والسلع.وبهدف تعزيز مخزون الامن الغذائي في المملكة دعا عمرو إلى ضرورة تسهيل الاجراءات الحكومية للاستيراد وتسريعها من قبل الجهات ذات العلاقة كدائرة الجمارك والمؤسسة العامة للغذاء والدواء و وزارة الزراعة والتجارة، إضافة إلى ضرورة تقديم الحكومة تسهيلات مالية للمستوردين ليتمكنوا من زيادة حجم المستوردات الغذائية على شاكلة التسهيلات التي قدمت خلال جائحة كورونا والتي كانت بمعدل فائدة متدن لم يتجاوز 2 %.من جانبه، أكد ممثل قطاع الصناعات التموينية والغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان أن مخزون الأمن الغذائي محليا في مستويات آمنة ومطمئنة، وبأن ليس هناك ما يثير القلق حيال الامن الغذائي في المملكة.وبين الجيطان الذي يشغل ايضا منصب نائب رئيس غرفة صناعة الأردن أن قطاع الصناعات الغذائية المحلي تتوفر لديه كميات كافية من المنتجات الاولية اللازمة للتصنيع الغذائي إضافة إلى انه قادر على توفير المنتجات الغذائية وبكميات كبيرة، مبينا بأن المنتج المحلي قادر على سد حاجة السوق حيث انه يشكل نحو 60 % من المنتجات الغذائية.ولفت الجيطان إلى ان مجلس الامن الغذائي الذي تم اطلاقه خلال العام الماضي ويعد أحد مبادرات رؤية التحديث الاقتصاي، والذي يضم كافة القطاعات والجهات ذات الصلة بالامن الغذائي، في حالة انعقاد دائم ولديه الجاهزية لتعامل مع كافة الظروف.إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إنه ليس هناك من دولة حول العالم ومهما كانت امكانياتها، أن تحقق وتحوز مستوى تاما للأمن الغذائي خاصة في حالة اندلاع الازمات والكوارث، مبينا أن احتمالية استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، سيكون له تأثير على الامن الغذائي في كثير من دول العالم.وبين عايش أن الامن الغذائي في الأردن يبدو مستقرا خلال هذه الفترة وآمن بشكل نسبي، إلا ان استمرار هذه الحرب الجبانة، قد يؤثر على استدامة سلاسل الامداد الغذائي في المنطقة.وأكد عايش أن قطاع التصنيع الغذائي والزراعي في الأردن قادر على تلبية احيتاجات الأردن الغذائية وبكميات وفيرة في حال ما طال أمد هذه الحرب وتوسعت في الاقليم، موضحا بأن تجربة قطاع التصنيع المحلي خلال جائحة كورونا مطمئنة ويمكن البناء عليها.ولفت عايش إلى ان احتمال استمرار الحرب قد يكون له انعكاس على ارتفاع اسعار الغاز والنفط، التي يعتمد عليها القطاع الصناعي في الأردن، ما من شأنه أن يرفع الكلف على المصنعين وبالتالي على المواطنين.وبقصد تعزيز منعة الامن الغذائي محليا طالب عايش بضروة توسيع وتسريع العمل بالخطط المتعلقة بالامن الغذائي الخاصة برؤية التحديث الاقتصادي، إضافة إلى وجوب توفير كافة الامكانات التي تحقق القيمة المضافة لقطاع الصناعات الغذائية، إلى جانب أهمية تطوير نظام مستعجل للإنتاج الغذائي والزراعي يتيح استدامة الانتاج.