ما هي مبادرات دعم قطاع التقنية في غزة؟

إبراهيم المبيضين

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ظهر العديد من المبادرات المتخصصة التي وجهت جهودها لمساندة ودعم وإغاثة قطاع التقنية في غزة، التي تعاني من حرب الإبادة التي يشنها كيان الإرهاب الصهيوني منذ 4 أشهر ضد القطاع.ورصدت "الغد" العديد من المبادرات التي تهدف في الأساس لمساندة وإغاثة قطاع التقنية الفلسطيني من داخل فلسطين وخارجها لما لهذا القطاع من أهمية كبيرة، الى جانب جهود قامت بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية واتحاد أنظمة المعلومات الفلسطيني "بيتا"، لدعم استمرار عمل الشركات التي تشرف على القطاع في غزة ودعم موظفيها رغم الدمار الكبير في كل أشكال الحياة.وجاءت هذه المبادرات في وقت أظهرت فيه التقارير الرسمية من فلسطين دمارا كبيرا حل بقطاع الاتصالات والتقنية، مع خسائر كبيرة في الممتلكات والبنى التحتية لشركات الاتصالات والتقنية، فضلا عما لحق بها من الخسائر التشغيلية.وكشف تقرير حديث لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، مؤخرا، عن الخسائر التي لحقت بقطاع الاتصالات والتقنية في غزة، مبينا أنها اشتملت على البنية التحتية العامة، البنية التحتية لشبكات الاتصالات والإنترنت، مراكز البيانات، مرافق الاتصالات، الأجهزة والمعدات والمكاتب، أنظمة إمدادات الطاقة والدعم الاحتياطية، معدات الأمن، سجلات وأرشيف الموظفين، الملكية الفكرية، كافة السجلات والأرشيف، واشتملت الخسائر التشغيلية على فقدان العقود التجارية الجارية، خسارة العملاء المحتملين، تحديات في السيولة، فقدان قاعدة العملاء، صعوبة تأمين الدعم المالي، خسائر فادحة في مساحات العمل والبنية التحتية الأساسية للعمل، انخفاض كبير في مستويات الإنتاج، وخسارة الشراكات والتحالفات الاستراتيجية.قطاع الاتصالات الذي يشكل عمودا فقريا لقطاع التقنية، تظهر التقديرات أنه دمر بشكل كبير في قطاع غزة وتعرض لحوالي عشرة انقطاعات متعمدة من قبل الاحتلال، حتى بات يعمل بنسبة لا تزيد على 20 % من طاقته الفعلية التي تحركها شركتان خلويتان وشركة للهواتف الأرضية.وأكدت الوزارة أن تقديراتها الأولية وتقديرات اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية "بيتا" تبين تضرر الشركات كافة بشكل كلي أو جزئي، إذ تم تدمير مقار الشركات وفقدان العديد من الموظفين العاملين فيها، كما توقف جميع الموظفين العاملين بدوام كامل في القطاع عن العمل، إما بسبب توقف الشركات عن العمل أو بسبب إصابة أو استشهاد موظفيها أو نتيجة للنزوح القسري أو التهجير، الى جانب خروج 6 حاضنات أعمال عن الخدمة في القطاع وجميع المراكز التقنية، ومنها تلك التي تضمها جامعات قطاع غزة والبالغ عددها 16 جامعة بسبب التدمير الكلي أو الجزئي للبنية التحتية.وتم الإعلان، بداية العام الحالي، من خلال أكثر من 40 شخصية من مؤسسي الشركات، والمستثمرين، والمهندسين، وغيرهم من العاملين في صناعة التقنية، عن تشكيل تحالف باسم "تيك فور بلاستاين" بهدف بناء مشاريع، وأدوات، وبيانات مفتوحة المصدر لمساعدة الآخرين داخل الصناعة على مناصرة الشعب الفلسطيني.وجاء الإعلان عن هذه المبادرة، بعد أن أثارت حرب الكيان على غزة انقساماً شديداً داخل صناعة التقنية، حيث يعد الكيان الإرهابي من الأسواق المعروفة للتقنية والشركات الناشئة، وقد حظيت بدعم قوي من الأفراد والمؤسسات في صناعة التقنية، فيما أدت الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار والحديث عن دعم فلسطين إلى فقدان البعض لوظائفهم.ويأمل مؤسس المبادرة بول بيغار، أن ينشر وعياً أكبر حول الحرب على غزة، وأن يقاتل من أجل وقف دائم لإطلاق النار، وأن يوفر وسائل لمساعدة من يخشون الحديث عن فلسطين ودعمها علناً، كما تعد هذه المبادرة من المبادرات التقنية الأولى التي تأخذ موقفاً داعماً لفلسطين، وتمثل نقطة تحول في موقف صناعة رأس المال المخاطر من الصراع بين الكيان المحتل وفلسطين، وذلك بالتزامن مع سعي مزيد من الناس إلى رفع أصواتهم والدعوة إلى وقف إطلاق النار.وأطلق بيغار المبادرة، بعد أن كتب تدوينة انتشر صداها في صناعة التكنولوجيا انتقد فيها نقص الدعم الذي أظهرته صناعة التكنولوجيا للفلسطينيين.وبول بيغار هو مهندس حاسوب ورائد أعمال أميركي من أصول إيرلندية، أسس شركة "سيركل سي آي"، كما أسهم في مشروع "غوغل تيك توك"، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في تحليل لغات البرمجة النصية.وشهدت الأشهر الأربعة الماضية دعما كبيرا من قبل معظم الشركات التقنية العالمية للمحتل على حساب فلسطين وغزة والرواية العربية الفلسطينية حيال ما يجري من أحداث دامية في القطاع المنكوب.وفي سياق متصل، خرجت الى حيز الوجود وبعد العدوان على قطاع غزة مبادرة إغاثية لدعم إعادة إعمار وتأهيل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في غزة.وأطلقت المبادرة، التي حملت اسم "صندوق غزة للتعافي السريع"، من خلال اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية "بيتا"، الذي يضم أكثر من 180 شركة فلسطينية، وساندت تنسيقها وإطلاقها جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية "إنتاج".ويهدف الصندوق بالعموميات الى مواجهة تحديات جمة جراء الدمار الذي لحق بالبنى التحتية والإنسانية في القطاع، من خلال التدخل العاجل لحظة وقف الحرب لإيجاد واستئجار مبنى مزود بالكهرباء والإنترنت وأجهزة الكمبيوتر الأساسية، التي بدورها تمكن الرياديين والشركات الناشئة والمتضررة من العودة السريعة لعملها ومحاولة مساعدة الشركات على التعافي.ووفقا لما جرى الإعلان عنه رسميا من قبل جمعية "بيتا"، فالصندوق يسعى إلى توفير المقرات المجهزة بالكهرباء والإنترنت والأجهزة الأساسية، لتمكين الشركات من استئناف أعمالها بأسرع وقت ممكن، كما سيسهم الصندوق في توثيق الأضرار وجمع البيانات الضرورية للتواصل مع الجهات الدولية لتأمين المساعدة العاجلة.ولمساعدة قطاع الاتصالات والتقنية الفلسطيني، وخصوصا في قطاع غزة على النهوض، وإلى جانب هاتين المبادرتين، فقد قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، ومن اللحظة الأولى لاندلاع الحرب، باتخاذ إجراءات طارئة وتدخلات عاجلة كاستجابة أولية وفورية للعدوان الإسرائيلي؛ حيث باشرت وبالشراكة مع الجهات المعنية والشركاء بحصر الأضرار التي لحقت بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد والشركات والأفراد العاملين فيه من خلال التواصل المباشر مع الشركات لجمع المعلومات المتوافرة.واستطاعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، من خلال مشروع التكنولوجيا من أجل الشباب والوظائف وبشكل طارئ خلال الأسبوع الأول من الحرب، تقديم دعم سريع لجميع الشركات المستفيدة من المشروع والتي تربطها بالمشروع اتفاقيات منح فعالة؛ حيث جرى تحويل رواتب شهر تشرين الأول (اكتوبر) بشكل مقدم لجميع الموظفين المستفيدين من برامج المشروع والمقيمين في غزة، وتحويل دعم مادي طارئ بقيمة 1500 دولار لكل موظف تنطبق عليه الشروط، عندما جرى تنسيق وتمويل هذه الجهود مع البنك الدولي.وبلغ عدد الموظفين المستفيدين من الدعم الطارئ 68 موظفا، كما بلغ عدد الشركات المتلقية للدعم 16 شركة تعمل في القطاع.وبادر اتحاد "بيتا" بصرف مبلغ 400 دولار للشركات الأعضاء التي استوفت دفع رسوم العضوية في الاتحاد، وقام بتوزيع استبيان أولي للشركات الأعضاء فيه، لمحاولة جمع معلومات عن حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بهم؛ حيث تعرضت معظم الشركات التقنية لحالات إنهاء عقود عملهم، الى جانب خسارة العديد من العملاء والشركاء وتدمير مقارهم بشكل جزئي أو كلي.