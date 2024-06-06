 
الخميس 06 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مبادرة دولية لخلق فرص عمل في الأردن

العلم الأردني -(الغد)
العلم الأردني -(الغد)

عمان- أطلقت مؤسسة التمويل الدولية أمس مبادرة 1001 نجمة والتي تستهدف توفير 60 ألف فرصة عمل وتدريب مهني للفئات الأكثر احتياجا في 7 دول من بينها الأردن.
وتشمل المبادرة إلى جانب الأردن كلا من لبنان، فلسطين، اليمن، العراق، باكستان، أفغانستان لتوفير فرص العمل والتدريب لهم.
والمبادرة التي أطلقتها المؤسسة سيتعهد من خلالها قادة القطاع الخاص بدءًا بـ15 شركة تمثل الدول السبع  بتوفير فرص العمل وفرص التدريب المهني للفئات الأكثر احتياجا الذين يواجهون صعوبة في دخول سوق العمل (الشباب خارج التعليم أو العمل أو التدريب، النساء، النازحين، والأشخاص ذوي الإعاقة)، فيما تمتد على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وستعمل المؤسسة من خلال هذه المبادرة على إعداد حوافز مالية وأدوات فنية لمساعدة هذه الشركات على دمج النساء والشباب والفئات الأكثر احتياجا في قوة العمل، لا سيما وأصحاب الاحتياجات الخاصة والمجموعات النازحة.
وقالت نائب رئيس مؤسسة التمويل هالة شيخ روحو، إن إطلاق المبادة يأتي ضمن خطط وأهداف المؤسسة الإستراتيجية في مساعدة الدولة في توفير فرص العمل والوظائف للفئات الأكثر احتياجا وبما يساهم في تخفيض نسب البطالة في هذه الدول.
وبينت روحو خلال حفل إطلاق المبادرة أن المؤسسة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تشبيك وربط هذه الفئات مع الشركات المهتمة بتوفرص فرص العمل مشيرة إلى أن المبادرة تتضمن أيضا تمكين 20 ألف ريادي من أجل العمل لهم بالإضافة إلى تعزيز الإبداع  والابتكار لهذه الفئات.
وقالت روحو إن أرقام البطالة في المنطقة العربية فعليا هي أعلى من المعلن عنه خاصة بين النساء وهذا يعتبر تحديا يجب مواجهته وهذه المبادرة تساعد على التشبيك مع هذه المجموعات من الناس بدء من الدول السبع في المنطقة ونحن نعمل في هذا الخصوص مع قادة القطاع الخاص من باكستان والعراق والأردن ولبنان واليمن وأفغانستان من أجل توفير فرص العمل وتمكين هذه الفئات.
وساهمت مؤسسة التمويل الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي والمختصة بالمشورة ودعم الاستثمار مع القطاع الخاص في أسواق البلدان الصاعدة، في دعم الأردن على مدى أكثر من 50 عاما، حيث استثمرت بأكثر من 2 مليار دولار في مختلف القطاعات، وساعدت في خلق أكثر من 18 ألف فرصة عمل والحفاظ عليها.

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