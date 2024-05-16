الخميس 16 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مبيعات "الكهرباء الوطنية" ترتفع 3.2 %

شركة الكهرباء الوطنية
شركة الكهرباء الوطنية
عمان- ارتفع حجم مبيعات شركة الكهرباء الوطنية بنسبة  3.2% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقا لأحدث بيانات صادرة عن شركة الكهرباء الوطنية.اضافة اعلان
وبحسب هذه البيانات بلغ اجمالي حجم هذه الطاقة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية نيسان(إبريل) 7025 جيجا واط ساعة مقارنة مع 6809.7 جيجا واط ساعة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
هذه الطاقة المباعة توزعت ما بين شركات التوزيع الثلاث بإجمالي حجم طاقة بلغ خلال الفترة المذكورة نحو6874.9 جيجا واط ساعة، مقابل 6625.3 جيجا واط ساعة خلال نفس الفترة من العام الماضي وبزيادة نسبتها 3.8 %.
ومن بين هذا المجموع، كان نصيب شركة الكهرباء الأردنية 4358 جيجا واط ساعة مقابل 4195 جيجا واط ساعة خلال نفس الفترة من العام الماضي وبزيادة نسبتها 3.9 %، وشركة كهرباء إربد 1309.5 جيجا واط ساعة مقابل 1251.8 جيجا واط ساعة بزيادة نسبتها 4.6 %، وشركة توزيع الكهرباء 1207.4 جيجا واط ساعة مقابل 1178.7 جيجا واط بنفس لفترة من العام الماضي وبزيادة نسبتها 2.4 %.
كما بلغ حجم المبيعات إلى المشتركين الكبار 112.4 جيجا واط حتى نهاية نيسان(أبريل) الماضي، مقابل 128 جيجا واط خلال نفس الفترة من العام السابق وبتراجع نسبته 12.2 % منها 76.8 جيجا واط للصناعات التحويلية والاستخراجية وانتاج الطاقة الكهربائية مقابل 93.6 جيجا واط ساعة خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما كانت الكمية المتبقية من نصيب مشتركين آخرين مثل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، والمطار.
إلى ذلك، بلغ حجم الطاقة المصدرة خلال أربعة أشهر نحو 37.7 جيجا واط ساعة، مقابل 55.9 جيجا واط ساعة خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع نسبته 44.2 %.
وبلغ حجم الطاقة المصدرة إلى الشبكة العراقية 5.6 جيجا واط ساعة منذ بدأ التوريد إليها نهاية شباط(فبراير) الماضي إذ لم تكن تظهر هذه البيانات قبل ذلك التاريخ.
وتبلغ قدرة التزويد ضمن المرحلة الأولى 40 ميغا واط وصولا إلى منطقة الرطبة، فيما يتوقع أن تكتمل المرحلة الثانية من المشروع مع نهاية العام، وأن الأردن سيكون جاهزا للتزويد أيضا مجرد إتمام الجانب العراقي استعداده لاستلام هذه الطاقة، علما بأن المشروع بنهاية مرحلته الثانية سيصل إلى منطقة القائم العراقية.
وبعد استكمال المرحلة الثانية، سيكون مجموع القدرة التي سيتم تزويد العراق بها حوالي 150 ميغاواط، ومع تطور مراحل الربط على المدى المتوسط، يمكن أن تصل قدرة التزويد الى 500 ميغاواط.
وتزود الشركة أيضا المركز الحدودي العراقي طريبيل وبمجمع بلغ خلال الأشهر الأربعة الأولى من العامين نفس المقدار وبنحو 2.1 جيجا واط ساعة.
كما بلغ حجم الطاقة المصدر إلى شركة  كهرباء القدس 30 جيجا واط ساعة مقارنة مع 53.8 جيجا واط ساعة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
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