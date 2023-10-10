متطلبات الشتاء.. كيف نتجنب الإفراط بالاستهلاك؟

عبدالرحمن الخوالدة

اضافة اعلان

عمان - يأتي فصل الشتاء بمتطلباته وضروراته، فتختل موازنات الأسر ويزيد الإنفاق وصولا إلى الإفراط أحيانا، فكيف نتجنبه؟الفصل له خصوصية مختلفة عن بقية العام، فتكاليف التدفئة والرعاية الصحية والتزود بالغذاء تثقل كاهل موازنات الأسر ارتفاعا بنسب تناهز 50 %. لكن خبراء وجهوا من خلال الغد نصائح استهلاكية لتجنب الإفراط، مبينين أن ضبط النفقات والحد من السلوك الاستهلاكي السلبي يستدعي مراعاة استخدام وسائل التدفئة موفرة والابتعاد عن الأجهزة ذات الصرف العالي من أجل تخفيض فاتورة الكهرباء والمحروقات وعدم الاسراف في إضاءة المنزل والاكتفاء فقط بالأماكن التي يتواجدون فيها.المواطن أحمد هديب يقول إن معدل انفاقه الشهري خلال فصل الشتاء يزيد بما يقارب 50 % عن بقية أشهر العام، حيث انه لا مفر من استخدام وسائل التدفئة المكلفة خاصة وانه يستخدم صوبة الكاز، مبينا أنه معتاد على استخدامها في بعض الأحيان لاكثر من 12 ساعة على مدار يوم.ويضيف أحمد الذي يتقاضى راتبا شهريا بحدود 400 دينار، أن النمط الغذائي الذي تتبعه عائلته في فصل الشتاء يحتم عليه مضاعفة حجم الإنفاق على الغذاء، حيث إنه معتاد على شراء الحلويات الشعبية بشكل شبه يومي في الشتاء.ويبين احمد، الذي يعيل اربعة ابناء جميعهم في المدرسة، أنهم يحتاجون خلال فصل الشتاء إلى ملابس شتوية سواء كانت للبيت أو للمدرسة، عدا عن الاحتياجات الصحية خلال الفصل التي تتضاعف فيه الأمراض الموسمية والفيروسية، وأن كل ذلك يتطلب منه مصاريف إضافية.وبحسب احمد فإنه يضطر في بعض أشهر الشتاء إلى الاقتراض من أجل الايفاء باحتياجات البيت المعيشية التي تتزايد عن بقية السنة، موضحا أنه يحاول دائما ترشيد استهلاكه إلا انه لا ينجح.أما المعلمة رهام محمد، ترى أنه من الطبيعي أن يكون الإنفاق المالي والاستهلاكي خلال الشتوية مرتفعا، حيث أن لهذا الفصل خصوصية مختلفة عن بقية العام.وتشير رهام إلى أنها تجد صعوبة في ضبط سلوكها الاستهلاكي خلال هذا الفصل، حيث أن إنفاقها خلاله يزيد عن بقية الفصول خاصة في ما يتعلق بالألبسة والأغذية، عدا عن كلف الطاقة والتنقل وغيرها.وبحسب تقرير مسح دخل ونفقات الأسرة الأردنية الصادر في العام 2018 فإن حوالي 9 % من الأسر الأردنية في المملكة يقل إنفاقها السنوي عن 5000 دينار، في حين أن 13 % يزيد إنفاقها السنوي على 20000 دينار. ومن جهة أخرى، فقد بلغ المتوسط السنوي لإنفاق الأسر 10143 دينارا، أي أن ما نسبته50 % من الأسر يقل إنفاقها السنوي عن هذا المقدار، وأن 50 % من الأسر يزيد إنفاقها عنه. ولا تتوفر بيانات رسمية حديثة حول الدخل والنفقات.وبحسب التقرير فقد بلغ متوسط الإنفاق السنوي للأسر الأردنية على السلع الغذائية وغير الغذائية والخدمات حوالي 12519 دينارا، حيث شكل الإنفاق على السلع الغذائية ما نسبته 32.6 % من مجموع الإنفاق الكلي، في حين شكل الإنفاق على السلع غير الغذائية 67.4 % من مجموع هذا الإنفاق.من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك محمد عبيدات ان النفقات المالية لدى المواطنين عادة ما تزداد بشكل واضح خلال فصل الشتاء حيث إن درجات الحرارة المنخفضة التي تسود بشكل كبير تستدعي استخدام وسائل التدفئة بشكل مستمر إلى جانب زيادة حجم الانفاق على الغذاء الذي تفرضه طبيعة الفصل عدا عن جنوح المواطنين إلى تخزين الاغذية بكميات كبيرة خلال المنخفضات الجوية.وبقصد حث المواطنين على ضبط نفقاتهم المالية خلال فصل الشتاء والحد من السلوك الاستهلاكي السلبي خلاله دعا عبيدات إلى ضرورة مراعاة استخدام وسائل التدفئة الأكثر توفيرا والابتعاد عن الأجهزة ذات الصرف العالي من أجل تخفيض فاتورة الكهرباء والمحروقات إضافة إلى عدم الإسراف في إضاءة المنزل والاكتفاء فقط بالأماكن التي يتواجدون فيها والتأكد من أن الأبواب والنوافذ محكمة الإغلاق لأن هذا التأكد منها سيقلل من المدة الزمنية التي يحتاجها المنزل ليكون دافئا.ودعا المواطنين إلى عدم التهافت على السلع التموينية والغذائية خلال فترة المنخفضات الجوية العميقة لأن ذلك يؤدي إلى ارتفاع في أسعارها نتيجة الطلب المتزايد عليها، مبينا أن التهافت على شراء وتخزين السلع الغذائية سريعة التلف سيزيد من فاتورة الشراء اليومية وسيؤدي الى خسائر مالية نتيجة لتلف هذه المواد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها كمواطنين.ولفت عبيدات إلى ضرورة تحقق المواطنين من صحة المعلومات التي يتم تداولها عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي خلال المنخفضات الجوية والتي تعمل احيانا على تخوف المواطنين من حالة الطقس وتدفعهم إلى الاقبال على شراء كميات كبيرة من الغذاء.بدوره، أشار الخبير في الاقتصاد الاجتماعي حسام عايش إلى ان معدل الاستهلاك في أشهر الشتاء عادة ما يزيد على بقية الاشهر الاخرى بالنظر الى ما يفرضه ما يعرف باقتصاديات الشتاء حيث ان فصل الشتاء له متطلبات مختلفة عن بقية الفصول تتطلب مضاعفة حجم النفقات خلاله.وبين عايش أن فصل الشتاء مكلف بالنظر الى الحاجة لمخصصات استهلاكية كبيرة كالحاجة إلى الإنفاق على طاقة والتدفئة التي تستدعيها برودة الطقس العام، فضلا عن الحاجة إلى الانفاق الصحي حيث تزداد خلاله الأمراض الموسمية خاصة بين الأطفال إلى جانب الإنفاق على الغذاء والذي يتضاعف فيه مقارنة مع بيقة الصيوف خاصة وان الثقافة الشعبية تميل إلى تناول بعض الاطباق والاغذية خلال الشتاء والتي تكون مكلفة احيانا ، إلى جانب الحاجة إلى الإنفاق على اللبس والتنقل الذي له خصوصية مختلفة خلال الشتاء.وأوضح عايش بأن حالة الطقس خلال الشتاء والتغيرات المرتبطة به كالمنخفضات الجوية وتداعياتها تأخذ بالمواطنين في كثير من الاحيان إلى اتباع سلوك استهلاكي غرائزي يميل نحو تخزين الاغذية بمكيات تزيد عن الحاجة.ولفت عايش إلى أن بعض الدراسات تشير إلى ارتفاع إنفاق الأسر الأردنية خلال فصل الشتاء بما نسبته 30 % عن بقية الفصول الأخرى حيث أن الإنفاق الأسري يبلغ خلال هذا الفصل نحو 1300 دينار شهريا، موضحا أن الكثير من الأسر تضطر إلى الاقتراض لتغطية النفقات التي يتطلبها الشتاء.وبغية ترشيد استهلاك المواطنين خلال فصل الشتاء ومواجهات متطلبات انفاقه العالية، طالب عايش بضروة توعية المواطنين باكتساب ثقافة الانفاق الاستهلاكي الوقائي من خلال الاستعداد لهذا الفصل من فترة مبكرة وبشكل متدرج على مدار الأشهر التي تسبق حلوله.كما طالب عايش المواطنين بضرورة ضبط استهلاكهم وعدم الانجرار خلف الانفاق غير الراشد والحرص على التزود بالحاجة فقط، إلى جانب استخدام اجهزة التدفئة الموفرة للطاقة ولفترات محددة خلال اليوم وعدم استخدامها طوال اليوم.