مجلس إدارة "الاستثماري" يوصي بزيادة رأس مال البنك لمساهميه بنسبة %25

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عمان-الغد- أوصى مجلس إدارة الاستثماري (INVESTBANK) خلال اجتماع عقده برئاسة رئيس مجلس إدارة البنك فهمي أبو خضرا، بزيادة رأس مال البنك من 100 مليون دينار إلى 125 مليون دينار وبنسبة 25 %، لمساهمي البنك وبالقيمة الاسمية دينار واحد لكل سهم، وذلك لمساهميه كل حسب حصته من اسهمه في البنك .ويأتي هذا القرار والذي من المتوقع عرضه على الهيئة العامة غير العادية للاستثماري، في إطار جهود البنك لتعزيز قدراته المالية ودعم خططه وإستراتيجياته المستقبلية. علما بأن هذا القرار خاضع لموافقة البنك المركزي الأردني.وأكد أبو خضرا أن قرار زيادة رأس المال يعكس التزام البنك بتحقيق النمو المستدام وتقوية مركزه المالي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة الإستراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة البنك في السوق وتوسيع نطاق خدماته ومنتجاته المالية. كما أنها توفر للبنك الموارد اللازمة لدعم مشاريعه المستقبلية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.وقال أبو خضرا: "نحن ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات والحلول المالية لعملائنا، وزيادة رأس المال هي جزء من خطتنا لتعزيز استدامة البنك ومتانته المالية، ونسعى دائماً لتحقيق تطلعات عملائنا ومساهمينا، وهذه الزيادة ستسهم في ترسيخ مكانة البنك الرائدة في القطاع المصرفي وتحقيق النمو المستدام.تجدر الإشارة إلى أن الاستثماري حقق نتائج مالية قوية مع نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، حيث ارتفعت أرباحه الصافية إلى 7 ملايين دينار، مقابل 6 ملايين دينار في ذات الفترة من العام 2023، كما ارتفع إجمالي الربح قبل الضريبة إلى قرابة 10 ملايين دينار في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 8.4 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي.كما نمت إجمالي موجودات البنك بنسبة 5 % لتصل إلى قرابة 2 مليار دينار، مقابل 1.8 مليار دينار في نهاية العام 2023، فيما شهدت ودائع العملاء في الربع الأول من العام الجاري ارتفاعاً بنسبة 5.1 % لتصل إلى 1.3 مليار دينار، مقابل 1.2 مليار دينار كما في 31/12/2023، فيما بلغ صافي التسهيلات الائتمانية التي قدمها البنك لعملائه من الأفراد والشركات من مختلف الشرائح والقطاعات في نهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 1.02 مليار دينار.وحافظ الاستثماري على قاعدة رأسمالية قوية ومتينة إذ بلغت إجمالي حقوق الملكية 218 مليون دينار في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 212.4 مليون دينار كما في نهاية العام 2023 وبارتفاع نسبته2.8 %، فيما بلغ العائد على حقوق المساهمين 13 % مقابل 12.1 % في نهاية العام 2023.