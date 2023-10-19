الخميس 19 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مجموعة حمادة تخصص يومي عمل لصالح دعم الاشقاء في غزة

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مجموعة حمادة
قررت مجموعة حمادة تخصيص يومي عمل لصالح دعم الاشقاء في قطاع غزة  الذين يتعرضون منذ ايام لعدوان غاشم من قبل جيش دولة الاحتلال.
وقال رئيس مجلس ادارة المجموعة رائد حمادة إن المجموعة ستعمل على تجهيز مواد غذائية ومعدات اغاثة انسانية من المبالغ المخصصة وإرسالها الى الاشقاء في قطاع غزة من خلال الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية.اضافة اعلان
وأكد حمادة ان التضامن ودعم الاشقاء في قطاع غزة يكون من خلال مواصلة الانتاج والعمل وتخصيص ايام منها لصالح  تقديم مساعدات غذائية وطبية ومعدات اغاثة وليس من خلال الاغلاق وتعطيل الاقتصاد الوطني.
وبين حمادة ان الوقف الى جانب الاشقاء في غزة واجب وضرورة  لدعم صمودهم امام الاعتداء الوحشي وجرائم الحرب والمجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق ابناء القطاع والتي تمنع عنهم الماء والغذاء والكهرباء والدواء.
 وحث حمادة  مجتمع الاعمال وفعاليات القطاع الخاص الى ضرورة تكثيف حملات التبرع والإغاثة في ضوء ازدياد الاحتياجات الانسانية التي يحتاجها ابناء قطاع غزة.
ودان حمادة بأشد العبارات المجزرة البشعة التي استهدفت قصف مستشفى المعمداني في غزة.
وثمن حمادة الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في سبيل وقف العدوان والحرب على غزة وإيصال المساعدات الطبية والإغاثة للقطاع.
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