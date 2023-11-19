مخزونات تكفي 3 أشهر.. السكر يواصل الارتفاع

عبدالرحمن الخوالدة

اضافة اعلان

عمان- بعدما ارتفعت أسعار السكر بنسبة ناهزت 30 % في السوق المحلية منذ بداية العام الحالي، تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع الأسعار مستقبلا في حال نقص المعروض في الأسواق العالمية.ومنذ بداية العام الحالي ارتفع سعر كيلو السكر في السوق المحلية من 50 إلى 65 قرشا، علما بأنه كان يباع قبل عامين بـ35 قرشا.يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه أسواق في المنطقة من نقص السكر، فيما يؤكد تجار في السوق المحلية أن المخزون الأردني يكفي لمدة 3 أشهر.وتشهد أسعار السكر في السوق العالمية منذ بداية العام الحالي ارتفاعا حادا، إذ بلغ إجمالي الزيادة في الأسعار 36 % منذ بداية 2023، إذ بلغ سعر بيع طن السكر في بورصة لندن يوم الخميس الماضي 770 دولارا لأول مرة منذ 15 عاما قبل أن ينخفض في نهاية التداول إلى 739 دولارا.ويعود ارتفاع أسعار السكر عالميا إلى المخاوف من أن يضرب الجفاف بعض الدول المنتجة للسكر لا سيما الهند وتايلاند، إذ من المرجح أن يؤدي ذلك إلى انخفاض كميات الإنتاج لدى أكبر منتجين للسكر في آسيا.وتعاني بعض الدول في المنطقة من حالة نقص كبير في معروض السكر، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره بنسب كبيرة وغير مسبوقة بنسب كبيرة خاصة في تونس ومصر.وأكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن جمال عمرو أن مخزون مادة السكر في الأردن في مستويات آمنة ومريحة ويكفي لمدة 3 أشهر حاليا، وأن تدفق السكر من مصادره على السوق المحلية مستمر بشكل شبه يومي، مستبعدا أن يحدث محليا أزمة نقص في هذه المادة كما هو حاصل في بعض دول المنطقة.وأوضح عمرو أنه على الرغم من الارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعار مادة السكر في الاسواق العالمية والمتواصل منذ بداية العام، إلا أن ارتفاع سعره محليا على المواطنين أقل من مستوى الارتفاع العالمي، عازيا ذلك إلى قلة تكلفة شحنه إلى الأردن مقارنة مع تكلفة الشحن في بعض الدول، إذ يتم شحن الكمية الأكبر من السكر الذي يتم استيراده محليا من مدينة جدة السعودية وبنسبة أقل من مدينة دبي وهي نقاط شحن قريبة إلى الأردن وبالتالي تكون تكلفة الشحن والتأمين عليها قليلة مقارنة مع الاستيراد من الدول المنتجة كالبرازيل وغيرها، حيث إن تكلفة شحن الطن من مدينتي جدة ودبي تتراوح من 100-130 دينارا، في المقابل فإن تكلفة الشحن من البرازيل والهند وغيرها من الدول قد تتجاوز 200 دينار للطن الواحد، لافتا إلى انه يتم استيراد جزء من حاجة السوق من دولة الجزائر.وبين عمرو أن نسبة ارتفاع أسعار السكر في الاردن منذ بداية العام حتى نهاية الشهر الماضي، تعد أقل من نسبة الارتفاع لذات الفترة عالميا والتي ناهزت 36 %، حيث إن نسبة الارتفاع محليا بلغت نحو26 % نتيجة استيراد النسبة الاكبر من مراكز تصدير قريبة جغرافيا (جدة ودبي) مما يخفض من كلف الشحن، إذ يتراوح سعر بيع طن السكر حاليا في السوق الأردنية ما بين 600-680 دينارا، وكان قد تراوح سعر البيع في شهر كانون الثاني (يناير) ما بين 500 و540 دينارا.بدوره، قال المستورد محمد درباس "مخزونات السكر في المملكة تحت السيطرة وفي معدلاتها الطبيعية وتبدو محصنة من أزمة نقص المعروض التي تشهدها بعض الاسواق الاقليمية، وأن هناك تعاقدات مستمرة من المستوردين على كميات كبيرة من شراء السكر وتصل تباعا إلى مخازن المستوردين".وأكد درباس أن نسبة ارتفاع أسعار السكر في السوق المحلية أقل من نسبة الارتفاع التي الحاصلة في الاسواق العالمية وأن أسعار البيع لا تعكس حجم الارتفاع الذي طرأ منذ بداية العام، مرجعا ذلك إلى حالة الركود الاقتصادي في السوق المحلي وتراجع حجم الاستهلاك إضافة إلى وجود منافسة كبيرة بين المستوردين ما ينعكس على الاسعار، موضحا أن سعر بيع طن السكر في سوق الجملة يناهز حاليا نحو 660 دينارا.وتوقع درباس أن تستمر اسعار السكر في الارتفاع عالميا وأن تتجاوز خلال الاشهر القادمة حاجز 800 دولار للطن الواحد، مبينا بأن نسب الارتفاع في الاردن ستبقى أقل من نظيرتها في المنطقة والعالم خاصة في ظل توفر كميات كافية في المخزونات، إضافة إلى عدم وجود رسوم ضريبية وجمركية على مادة السكر وهو ما يضمن على ان تكون نسب الارتفاع معقولة.من جانبه، أكد التاجر محمد الجعيدي أن أسعار بيع السكر في المحال التجارية ارتفعت منذ بداية العام حتى الآن بما يقارب 23 %، حيث إن متوسط سعر بيع كيس السكر من وزن 10 كيلوغرامات الذي يعد أكثر شراء من قبل المواطنين، ارتفع من 5.25 دينار إلى 6.5 دينار، كما أن متوسط سعر بيع السكر من وزن 5 كيلوات قد ارتفع من 2.65 دينار إلى 3.25.إلى ذلك اعتبر ممثل الصناعات الغذائية في غرفة تجارة الاردن محمد الجيطان أن استمرار ارتفاع أسعار السكر عالميا يثير مخاوف قطاع التصنيع الغذائي خاصة وأن مادة السكر تعد مدخلا رئيسيا في أغلب الصناعات الغذائية، ما يرتب المزيد من تكاليف الانتاج على المصنعين وبالتالي سيتأثر به ايضا المستهلكون.وكشف الجيطان أن القائمين على قطاع الصناعات الغذائية يعدون لتقديم مبادرة لوزارة الصناعة والتجارة والمستوردين لتوفير بدائل من السكر أقل كلفة، داعيا الجهات المعنية إلى ضروة العمل على تقديم السكر بأسعار مدعومة للقطاع لضمان استقرار اسعار المواد الغذائية في السوق الاردني.ويقدر حجم استيراد الاردن من مادة السكر بنحو 300 ألف طن سنويا، إذ يستهلك الأردنيون قرابة 70 % من إجمالي حجم الاستيراد أو ما قيمته 210 آلاف طن سنويا.