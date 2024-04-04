الجمعة 05 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مخزون القمح يغطي استهلاك 10 أشهر

مبنى وزارة الصناعة والتجارة -(من المصدر)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة -(من المصدر)
 أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين توفر مخزون مريح من مادة القمح يغطي استهلاك المملكة لمدد تتجاوز 10 شهور.
وبينت الوزارة ردا على استفسارات "الغد" أن كميات القمح التي تمتلكها الوزارة تتجاوز 900  ألف طن تمثل ما هو موجود داخل الصوامع والمتعاقد عليها بالطريق الى المملكة.اضافة اعلان
يشار إلى أن  استهلاك المملكة من القمح يصل إلى 90 ألف طن شهريا أي ما يعادل 1.080 مليون طن سنويا.
إلى ذلك طرحت الوزارة أخيرا مناقصة جديدة لشراء 120 ألف طن من القمح  في إطار تعزيز مخزون المملكة من هذه المادة الإستراتيجية بما يغطي اول فترة.
ودعت  التجار الراغبين بالمشاركة بهذه المناقصة ضرورة مراجعة قسم العطاءات بالوزارة للحصول على نسخه من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات 650 دينارا غير مستردة.
وحدد الوزارة اخر موعد لاستقبال عروض الأسعار من التجار الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 16-4-2024 شريطة إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول وعن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على (30) ثلاثون يوماً من تاريخ فض العروض  بالاضافة الى صورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.
وتقوم الوزارة، قبل طرح عطاء شراء القمح والشعير، بوضع مواصفات وشروط بما يتطابق مع المواصفات القياسية والقاعدة الفنية الأردنية، وبعد طرح العطاء يتقدم له العديد من التجار، وعلى ضوء الأسعار والجودة يتم الاختيار.
وحددت الوزارة العديد من الشروط  والمواصفات في دعوة العطاء منها أن تكون الشحنة خالية تماما من الحشرات الحية والأعفان قبل التفريغ في ميناء الوصول أي قبل الإفراج عنه.
كما تتضمن الشروط أنه في حال تبينت إصابة حشرية في الباخرة عند وصول البضاعة، يتم تبخيرها حسب اشتراطات وزارة الزراعة ويتحمل المتعهد النفقات والأضرار كافة.
وتقوم وزارة "الصناعة" بشراء القمح وبيعه للمطاحن من أجل استخراج الطحين الموحد بنسب 78 % ونسب استخراج النخالة 22 %، فيما تم تحديد سعر بيع النخالة 140 دينارا للطن، وأن تسليمه على ظهر السيارة من باب المطحنة غير شامل ضريبة المبيعات. 
ويبلغ معدل استهلاك المملكة الشهري من مادة الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز حوالي 52 ألف طن؛ أي ما يعادل قرابة 1750 طنا يوميا.
وتسعى وزارة "الصناعة  ضمن خطتها  للعام الحالي زيادة القدرة التخزينية لمستودعات الحبوب في منطقة الغباوي بمقدار 100 ألف طن و500 ألف طن في منطقة القطرانة.
وتبلغ الطاقة  الطاقة التخزينية للحبوب (القمح والشعير) حاليا 1.6 مليون طن فيما تسعى الوزارة الى رفعها  خلال الأعوام(2024-2026) إلى 2.35 مليون طن.
ورصدت الحكومة ضمن قانون الموازنة للسنة المالية للعام الحالي 288.5 مليون دينار لغايات دعم السلع الغذائية والإستراتيجية بما فيها القمح والشعير.
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