الأحد 27 آب 2023
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مخططات لبناء معبر جديد يربط الأردن مع السعودية

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معبر الدرة الحالي
تحدث رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، السبت، عن مخططات لبناء معبر جديد يربط الأردن مع السعودية، بدلا من معبر الدرة الحالي.اضافة اعلان

وقال الفايز خلال جلسة تطرقت للقطاع السياحي في الأردن على هامش الملتقى الحكومي الذي حمل عنوان "عام على التحديث"، بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، إن المخططات النهائية ستكون متاحة مع نهاية العام الحالي، تمهيدا لطرح العطاء لإنشاء المعبر الجديد.

وأوضح أن الأعداد المتزايدة من القادمين من معبر الدرة استوجب أخذ إجراءات عاجلة في موضوع تهيئة هذا المعبر، مشيرا إلى أنه عندما تم دراسة المعبر كان هناك توجه بأن يكون هناك معبر جديد متكامل يخدم المنطقة، ويكون أيضا للتوسع خلال السنوات المقبلة في مدينة العقبة، وهو أيضا سيكون له فائدة في تحديث المعابر الجوية والبرية والبحرية التي تتواجد في العقبة.

وأضاف أن معبر الدرة من المشاريع المهمة، مبينا أنه تم البدء في إعادة دراسة المخططات الشمولية له حيث إنه في صدد الانتهاء من تحديثها لتكون جاهزة مع نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل لطرح هذا المعبر للتنفيذ، وسيكون خلال السنوات المقبلة جاهز لاستقبال الزوار بأعداده وبحلته الجديدة التي تليق بالعقبة وبالأردن.

من جهة أخرى، قال الفايز إن الأردن اليوم واجهة سياحية جاهزة لاستقبال الزوار، مشيرا إلى أن العقبة جزء من المنظومة السياحية.

وأضاف أن "التحدي الحالي" في العقبة هو عدد الغرف الفندقية، داعيا لزيادتها وتنوعها لتعزيز المنتج السياحي.

ولفت إلى أنه جزء من استراتيجية عمل سلطة العقبة زيادة الغرف الفندقية.(قناة المملكة)
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