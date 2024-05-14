الثلاثاء 14 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"مدفوعاتكم" تسعى للتواجد في أسواق العراق والمغرب

شركة مدفوعاتكم
شركة مدفوعاتكم
عمان- أكد رئيس مجلس إدارة شركة "مدفوعاتكم" المتخصصة في مضمار الدفع الإلكتروني م. ناصر صالح أمس، أن الشركة تواصل عملها بجد للتوسع إقليميا والتواجد في أسواق عدد من الدول العربية بعد مرور عشر سنوات على انطلاقة النظام الذي تشرف عليه في الأردن "إي فواتيركم".اضافة اعلان
وبين صالح في تصريحات صحفية لـ"الغد"، أن الشركة تدرس وتناقش الجهات المعنية في النظام المصرفي والبنوك المركزية في كل من: العراق والمغرب لطرح تقديم خدمات تسديد الفواتير إلكترونيا لعدد من القطاعات الاقتصادية في هاتين الدولتين. 
وأكد صالح، أن الشركة التي تأسست وانطلقت في الأردن قطعت شوطا كبيرا في الحديث مع البنوك المركزية في كل من العراق والمغرب تجهيزا لبدء العمل في هذين السوقين والعمل على ربط البنوك مع جهات مفوترة ترغب في تقديم الخدمة إلكترونيا لعملائها، بشكل يتواءم مع التشريعات وطبيعة هذه الأسواق. 
وقال: "الشركة تتواجد اليوم في السوق الأردنية من خلال، تقديم نظام "إي فواتيركم"، لعرض وتسديد الفواتير إلكترونيا من خلال، ربط البنوك مع الجهات المفوترة من مختلف القطاعات، كما أنها بدأت عملا مبدئيا في كل من: السعودية كنظام مساعد لنظام "سداد" السعودي، وفي السوق الفلسطينية التي يتأخر العمل فيها لظروف الحرب في غزة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
سائحتان في منطقة البحر الميت-(ارشيفية)

خطة تسويق لوصول أوسع لمستحضرات التجميل الأردنية للأسواق العالمية

منذ 20 دقيقة
إدراج مشروع صناعة الوحدات السكنية على منصة "استثمر في الأردن"

تداول العقار ينخفض %5

منذ 20 دقيقة
العلم الأردني

رفع التصنيف الائتماني.. شهادة دولية باستقرار الاقتصاد

منذ 24 دقيقة
1

صناعة الأردن تستقبل الشركاء الاجتماعيين ضمن مشروع سوليد

منذ3 ساعة
مزارع يقوم برش مزروعاته بالمبيدات في وادي الأردن copy

كيف نستثمر القطاع الزراعي في تعزيز النمو الاقتصادي؟

13 أيار 2024
البنك العربي - (أرشيفية)

"العربي" أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2024

13 أيار 2024
افكار و مواقف

الأبعاد السياسية لرفع تصنيف الأردن الائتماني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

أرقام مذهلة وناطقة أيضا

ماهر أبو طير |اليوم
ترجمات
‏ جنود مسلحون يسيرون بين المتسوقين في سوق "محاني يهودا" في القدس، 5 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر) ‏

نهاية الازدهار في إسرائيل‏

ترجمات | منذ2 ساعة
لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

هل تقطع تركيا علاقاتها مع إسرائيل؟

ترجمات | منذ2 ساعة
1715601165121087500

النضال من أجل السودان‏ (2-2)

ترجمات |13 أيار 2024
1715601165201087700

هل تتجه إيران ومصر إلى عودة العلاقات الثنائية؟

ترجمات |13 أيار 2024
‏سودانية تهتف في مظاهرة تطالب بهيئة مدنية تقود عملية الانتقال إلى الديمقراطية، الخرطوم، 12 نيسان (أبريل) 2019 - (المصدر)

النضال من أجل السودان‏ (2-1)

ترجمات |12 أيار 2024
1715432581158033100

كيف أصبحت احتجاجات الطلاب من أجل غزة عالمية‏؟

ترجمات |11 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- لما تعب وكبر

لما تعب وكبر

المتسول والمواطن 13 أيار 2024

hajjaj copy

كاريكاتير- حمزة حجاج 12 أيار 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج

النمرة غلط 11 أيار 2024

hajjaj copy

الاحتيال الإلكتروني 10 أيار 2024

14 copy

تلفون يوم الجمعة 09 أيار 2024

تلفون يوم الجمعة
 
 