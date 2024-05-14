"مدفوعاتكم" تسعى للتواجد في أسواق العراق والمغرب

إبراهيم المبيضين

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عمان- أكد رئيس مجلس إدارة شركة "مدفوعاتكم" المتخصصة في مضمار الدفع الإلكتروني م. ناصر صالح أمس، أن الشركة تواصل عملها بجد للتوسع إقليميا والتواجد في أسواق عدد من الدول العربية بعد مرور عشر سنوات على انطلاقة النظام الذي تشرف عليه في الأردن "إي فواتيركم".وبين صالح في تصريحات صحفية لـ"الغد"، أن الشركة تدرس وتناقش الجهات المعنية في النظام المصرفي والبنوك المركزية في كل من: العراق والمغرب لطرح تقديم خدمات تسديد الفواتير إلكترونيا لعدد من القطاعات الاقتصادية في هاتين الدولتين.وأكد صالح، أن الشركة التي تأسست وانطلقت في الأردن قطعت شوطا كبيرا في الحديث مع البنوك المركزية في كل من العراق والمغرب تجهيزا لبدء العمل في هذين السوقين والعمل على ربط البنوك مع جهات مفوترة ترغب في تقديم الخدمة إلكترونيا لعملائها، بشكل يتواءم مع التشريعات وطبيعة هذه الأسواق.وقال: "الشركة تتواجد اليوم في السوق الأردنية من خلال، تقديم نظام "إي فواتيركم"، لعرض وتسديد الفواتير إلكترونيا من خلال، ربط البنوك مع الجهات المفوترة من مختلف القطاعات، كما أنها بدأت عملا مبدئيا في كل من: السعودية كنظام مساعد لنظام "سداد" السعودي، وفي السوق الفلسطينية التي يتأخر العمل فيها لظروف الحرب في غزة.