مدفوعات "كليك" تتضاعف 12 مرة في عامين

إبراهيم المبيضين

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عمان – يشهد نظام الدفع الرقمي الفوري " كليك" إقبالا غير مسبوق من قبل المستخدمين في الأردن مع ما يوفره من تسهيلات في حياتهم اليومية والعملية، لا سيما خدمة تحويل الأموال بـ"ضغطة زر" لتظهر آخر الأرقام الرسمية أن قيمة المدفوعات عبر النظام قد تضاعفت حوالي 12 مرة في آخر سنتين.وأظهرت الأرقام الرسمية أن قيمة المدفوعات عبر نظام " كليك" للدفع الفوري الإلكتروني قد سجلت مستوى غير مسبوق خلال فترة شهر أيار ( مايو ) الماضي قرابة 923 مليون دينار، وهو الرقم الذي يعتبر الأعلى في تاريخ الخدمة منذ انطلاقتها قبل أربع سنوات.ووفقا لرصد "الغد" للتقارير الشهرية لأنظمة الدفع الفورية الرقمية الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، ومع تسجيل قيمة المدفوعات الرقمية عبر نظام " كليك" هذا المستوى ، تكون قد شهدت قفزة كبيرة عندما تضاعفت حوالي 12 مرة مقارنة مع قيمة المدفوعات من خلال النظام المسجلة في شهر أيار ( مايو ) من العام 2022 والتي بلغت وقتها قرابة 74 مليون دينار.ويأتي ذلك النمو في مؤشرات نظام " كليك" في وقت تدرس فيه البنوك فرض عمولة على خدمات نظام الدفع الفوري "كليك"، وهو "توجه ما يزال قيد الدراسة"، ولم يتخذ أي قرار بشأنه حتى الآن، وذلك بعد أربع سنوات من تقديم الخدمة بشكل مجاني للمستخدم.ووفقا للتقرير الرسمي الصادر عن " جوباك" استحوذت خدمة " تحويل الأموال" عبر كليك على نسبة تصل إلى 83 % من إجمالي قيمة المدفوعات عبر النظام في شهر أيار ( مايو ) الماضي عندما سجلت قرابة 765 مليون دينار، فيما شكلت خدمة " المشتريات" نسبة 17 % من إجمالي قيمة المدفوعات بحوالي 158 مليون دينار.وبالنسبة لمؤشر عدد حركات النظام، أوضح التقرير أن نظام " كليك" خلال شهر أيار ( مايو ) الماضي قد سجل ما مجموعه 6.32 مليون حركة.ومع الوصول إلى هذا المستوى من عدد الحركات يكون النظام قد سجل أيضا قفزة كبيرة، وتضاعف حوالي 16 مرة مقارنة بعدد الحركات المسجل قبل سنتين ( في شهر أيار من عام 2022 ) والذي بلغ وقتها قرابة 396 ألف حركة فقط.