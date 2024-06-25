 
الأربعاء 26 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مدفوعات "كليك" تتضاعف 12 مرة في عامين

كليك -الدفع الإلكتروني
كليك -الدفع الإلكتروني
عمان – يشهد نظام الدفع الرقمي الفوري " كليك" إقبالا غير مسبوق من قبل المستخدمين في الأردن مع ما يوفره من تسهيلات في حياتهم اليومية والعملية، لا سيما خدمة تحويل الأموال بـ"ضغطة زر" لتظهر آخر الأرقام الرسمية أن قيمة المدفوعات عبر النظام قد تضاعفت حوالي 12 مرة في آخر سنتين.اضافة اعلان
وأظهرت الأرقام الرسمية أن قيمة المدفوعات عبر نظام " كليك" للدفع الفوري الإلكتروني قد سجلت مستوى غير مسبوق خلال فترة شهر أيار ( مايو ) الماضي قرابة 923 مليون دينار، وهو الرقم الذي يعتبر الأعلى في تاريخ الخدمة منذ انطلاقتها قبل أربع سنوات. 
ووفقا لرصد "الغد" للتقارير الشهرية لأنظمة الدفع الفورية الرقمية الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، ومع تسجيل قيمة المدفوعات الرقمية عبر نظام " كليك" هذا المستوى ، تكون قد شهدت قفزة كبيرة عندما تضاعفت حوالي 12 مرة مقارنة مع قيمة المدفوعات من خلال النظام المسجلة في شهر أيار ( مايو ) من العام 2022 والتي بلغت وقتها قرابة 74 مليون دينار. 
ويأتي ذلك النمو في مؤشرات نظام " كليك" في وقت تدرس فيه البنوك فرض عمولة على خدمات نظام الدفع الفوري "كليك"، وهو "توجه ما يزال قيد الدراسة"، ولم يتخذ أي قرار بشأنه حتى الآن، وذلك بعد أربع سنوات من تقديم الخدمة بشكل مجاني للمستخدم. 
ووفقا للتقرير الرسمي الصادر عن " جوباك" استحوذت خدمة " تحويل الأموال" عبر كليك على نسبة تصل إلى 83 % من إجمالي قيمة المدفوعات عبر النظام في شهر أيار ( مايو ) الماضي عندما سجلت قرابة 765 مليون دينار، فيما شكلت خدمة " المشتريات" نسبة 17 % من إجمالي قيمة المدفوعات بحوالي 158 مليون دينار. 
وبالنسبة لمؤشر عدد حركات النظام، أوضح التقرير أن نظام " كليك" خلال شهر أيار ( مايو ) الماضي قد سجل ما مجموعه 6.32 مليون حركة.  
ومع الوصول إلى هذا المستوى من عدد الحركات يكون النظام قد سجل أيضا قفزة كبيرة،  وتضاعف حوالي 16 مرة مقارنة بعدد الحركات المسجل قبل سنتين ( في شهر أيار من عام 2022 ) والذي بلغ وقتها قرابة 396 ألف حركة فقط.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مليارات الدنانير - (تعبيرية)

"تصديرك على حسابنا" يدعم 70 شركة بـ336 ألف دينار

منذ1 ساعة
دجاج

"الصناعة" تحرر 220 مخالفة للسقوف السعرية للدجاج

منذ1 ساعة
فواتير كهرباء - (تعبيرية)

الرواشدة: التعرفة المرتبطة بالزمن لم تطبق حتى الآن على القطاع المنزلي

منذ1 ساعة
سياح في البترا

7.7 مليون دينار قروض ميسرة للقطاع السياحي

منذ1 ساعة
العلم الأردني

إيرادات 6 سلاسل مطاعم عالمية بالأردن تهبط 85 %

منذ1 ساعة
ريادة الأعمال

"ريادة الأعمال".. صناديق استثمارية تتزاحم لتمويل الشركات الناشئة الأكثر تميزا

منذ1 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

سنظل نردد: نعم مستهدفون

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

معضلتان كبيرتان في وجه وقف الحرب

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل تؤثر حرب لبنان على الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

كيف تواجه خلايا الإرهاب؟

سائد كراجة |اليوم

كابوس السجون

زيدون الحديد |اليوم

تعرفة جديدة للطاقة الكهربائية

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
جندي إسرائيلي يفحص صورة أثناء تفقد الممتلكات الشخصية في منزل أصابه صاروخ أطلقه حزب الله اللبناني - (المصدر)

ما الذي قد تبدو عليه الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟

ترجمات | منذ1 ساعة
"فلسطين ستكون حرة من البحر إلى النهر"، لوحة ضمن حملة المناصرة العالمية لفلسطين - (المصدر)

‏تسليط الضوء على غزة‏

ترجمات | منذ2 ساعة
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

هل يقوض بايدن حكومة نتنياهو الحربية من الداخل؟

ترجمات | منذ2 ساعة
1719243424179511900

حماس تنتصر‏: لماذا تجعل إستراتيجية إسرائيل الفاشلة عدوها أقوى؟‏

ترجمات |24 حزيران 2024
جنود إسرائيليون يخرجون من نفق قيل إن حماس استخدمته في هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) على إسرائيل -(المصدر)

ما حجم التهديد الذي ما تزال تشكله حماس لإسرائيل؟

ترجمات |23 حزيران 2024
سجن الدامون

"يفترشن الأرض"... الأسيرات الفلسطينيات تتعرضن لظروف قاسية في معتقل الدامون

ترجمات |23 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

البحث عن 21 ألف طفل مفقودين في غزة! 24 حزيران 2024

4177e167-5349-4358-9722-7dbb38e23c57 copy

الدوام بعد إجازة طويلة ! 23 حزيران 2024

حمزة حجاج - الدوام بعد إجازة طويلة !

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر 22 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر

عيد أضحى مبارك 14 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي
 