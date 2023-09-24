"مساحة الابتكار".. دعم لرياديي المحافظات

إبراهيم المبيضين

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عمان- تواصل الريادية الأردنية سالي النعيم، العمل بجد، منذ أشهر، على مشروعها الزراعي الذي يحمل اسم "مساحة خضراء" في منطقة دير علا في محافظة البلقاء، وتسعى من خلاله الى الوصول الى قطاع زراعي أردني ذكي، من خلال تطوير القطاع الزراعي والنهوض به والاستمرار في تطوير التقنيات الزراعية الذكية والتنبؤ بالحالات الجوية لتحسين مدخلات الإنتاج والخروج بمنتجات أردنية ذات قيمة عالية.وتشرح الشابة الأردنية سالي النعيم، بالكثير من الأمل، عن مشروعها، مبينة أنه عبارة عن مؤسسة غير ربحية تعمل بمجال الزراعة المائية لتطوير القطاع الزراعي، بتشجيع المزارعين على تحويل زراعتهم من زراعة تقليدية الى زراعة مائية وتدريبهم وتهيئتهم على استخدام الزراعات الذكية مناخياً لتجنب الآثار المترتبة على تغير المناخ المفاجئ، وذلك من خلال توفير مساحة لهم تمكنهم من إجراء تجارب عملية وتطبيقها على أرض الواقع.وتؤكد النعيم أنها تسعى لتحقيق أهداف المشروع، من خلال تقديم تدريبات عملية وجلسات توعوية متخصصة لصغار المزارعين في المنطقة نفسها على أساسيات البدء بالمشاريع الريادية الزراعية، واستخدام التربة البديلة في الزراعة المائية.وسعيا منها لتطوير مشروعها، التحقت النعيم، قبل أشهر، بمسرعة أعمال تابعة لشركة "أورنج الأردن" في محافظة البلقاء، ضمن مشروع يسمى "مساحة الابتكار" يمول من الاتحاد الأوروبي، وهي تؤكد استفادتها من المشاركة في المشروع، قائلة "لقد تلقيت أنا ورياديون حزمة تدريبات شاملة ومكثفة مكنتني من تطوير مؤسستي الناشئة في مجالات عدة، منها القانون واللوجستيات، التسويق، الإدارة المالية، بناء الفريق وغيرها من جلسات المتابعة المتخصصة في عملية التطوير والتوسعة، إضافة الى كيفية بناء استراتيجيات ناجحة والعمل كفريق لتحقيق أهدافنا".والمشروع الذي تشرف عليه الريادية النعيم، هو واحد من بين 112 مشروعا ناشئا تم تخريجها مؤخرا من حاضنات ومسرعات أعمال تتبع شركة "أورنج الأردن" ضمن مشروع "مساحة الابتكار"، الذي تنفذه الشركة مع شريكها في التمويل الاتحاد الأوروبي، ﻣﻦ ﺧﻼل برنامج الابتكار من أجل نمو المشاريع وفرص العمل "ابتكار الأردن".وجرى، مؤخرا، تخريج هذا العدد من الشركات الناشئة من 5 حاضنات في الزرقاء، مادبا، السلط، الكرك والعقبة، فضلاً عن 3 مسرعات أعمال في إربد، العقبة والزرقاء، والتي قدمت أفكارها المبتكرة ومشاريعها الطموحة للحضور لتعزيز فرصها الاستثمارية.وأكدت المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي والاستدامة لدى شركة "أورنج الأردن" المهندسة رنا دبابنة، أهمية تخريج هذا العدد من الشركات الناشئة الأردنية من مختلف المحافظات وإمكانية مساهمتها في النمو الاقتصادي والمجتمعي.وقالت دبابنة "يشكل تخريج 112 شركة ناشئة من حاضنات ومسرعات الأعمال، امتداداً لجهودنا الداعمة للشركات الناشئة في المحافظات وتطوير المنظومة الريادية بشكل شمولي".وأضافت "يمكن اعتبار دعم هذا العدد من الشركات الناشئة من قبل شركة "أورنج الأردن" توسعاً لبرنامجها الموجه لتسريع نمو الأعمال الريادية "ذا بيج" الذي جاء إيماناً من الشركة بأهمية تعزيز الابتكار بشكل عملي، وتوفير الدعم للشباب في مختلف مناطق المملكة إدراكاً لقدراتهم الكامنة".وتأملت بأن يحقق مشروع "مساحة الابتكار" أهدافا في التأثير إيجابا في حياة المشاركين، وتطوير مشاريعهم الناشئة نحو الانطلاق أو التوسع مستقبلا.وتوسعت "أورنج الأردن" بالمسرعات والحاضنات لتصل إلى المبتكرين في مختلف المحافظات، وذلك بالعمل مع شركائها في التنفيذ؛ الجمعية العلمية الملكية ممثلة بـiPark، وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا ممثلة بمركز الملكة رانيا للريادة، إضافة إلى شركائها في الاستضافة في مختلف المحافظات؛ كل من الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مركز إبداع الكرك، بلدية ذيبان، مركز التدريب المهني في البلقاء والجامعة الهاشمية.مستفيدا من المشروع نفسه، وفي حاضنة أعمال تتبع "أورنج الأردن" في محافظة العقبة، عمل الريادي الأردني الشاب الجامعي أنس حمد بحماسة على مشروعه الريادي الذي يحمل اسم "داتابيكاكس" الذي يقدم حلولا تقنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، عن طريق بناء منتجات تختلف باختلاف القطاع الذي تخدمه للمساعدة على تحسين اتخاذ قراراتهم المصيرية عن طريق تحليل وتوقع النتائج المستقبلية بناء على الماضي أولاً والعوامل المؤثرة ثانياً.ويبين الشاب حمد أنه لتطوير شركته التي تأسست منذ نحو عام فقط، فقد التحق بمسرعة أعمال "أورنج" التي ساعدته على تطوير الشركة، والإرشاد والتوجيه للتوسع في خدمة أكبر عدد من القطاعات في المملكة وتغطية حاجة السوق الملحة في نقص البيانات والفجوة بين البيانات والاستفادة منها.ويعمل مشروع "مساحة الابتكار" الممول من الاتحاد الأوروبي على توسيع نطاق مشاريع "أورنج" الرقمية، لتشمل إنشاء 9 مراكز مجتمعية رقمية، 5 أكاديميات برمجة جديدة، 5 مختبرات تصنيع، 3 مسرعات نمو للشركات الناشئة و5 حاضنات للأعمال، فضلاً عن ملتقى الابتكار في قرية "أورنج" الرقمية في عمان.وتعد هذه المبادرة مشروعاً رائداً على مستوى الأردن ووجهة تجمع كل ما يلزم للإبداع الرقمي والدعم الريادي؛ حيث ستعمل على تعريف المزيد من الشباب على الثقافة الرقمية وتطوير مهاراتهم الرقمية، إضافة إلى رعاية قطاع الريادة من خلال تحديد الفرص المهمة التي من شأنها تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي.بلغة الأرقام، يحتل قطاع ريادة الأعمال في الأردن المركز الرابع على مستوى الإقليم، مع وجود 17 مؤسسة تمويلية للمشاريع الريادية، منها 14 صندوقا استثماريا خصصت مجتمعة 110 ملايين دولار للاستثمار في المملكة، وأكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة.أرقام رسمية أخرى تظهر أن الأردن يحتضن 200 شركة ناشئة مسجلة، كما تظهر الأرقام أن العام 2021، شهد ارتفاعا في حجم الاستثمار في الشركات الناشئة في المملكة، إذ وصل إلى حوالي 120 مليون دينار، مقارنة بحوالي 20 مليونا في العام الذي سبقه.