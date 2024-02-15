الخميس 15 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الرواشدة: خطة شمولية لتحديد الخيارات الأفضل

مساهمة الصخر الزيتي في إنتاج الطاقة الكهربائية تصل إلى %15

حفارة تقوم باستخراج الصخر الزيتي - (من المصدر)
حفارة تقوم باستخراج الصخر الزيتي - (من المصدر)
 أكد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية م.أمجد الرواشدة أن الصخر الزيتي يشكل حاليا ما بين 10 و 15 % من إجمالي المصادر المستخدمة في إنتاج الطاقة الكهربائية في الأردن.اضافة اعلان
وقال الرواشدة في رده على سؤال لـ"الغد" أخيرا إن "مساهمة الصخر الزيتي في خليط الطاقة والحمل الكهربائي، وغيره من المصادر يعتمد على أفضل التقنيات بما يخدم احتياجات النظام الكهربائي وفقا لأقل السيناريوهات كلفة".
وفي هذا الصدد، تعد الشركة خطة شمولية من شأنها تحديد الخيارات الأفضل للنظام الكهربائي من ناحية التكنولوجيا والكلفة فيما سيتم الانتهاء منها خلال الأشهر القادمة، وفقا للرواشدة.
يذكر أن  إنتاج الطاقة من الصخر الزيتي يتم من خلال مشروع شركة العطارات للطاقة وبقدرة تتجاوز 500 ميغاواط، فيما تتجاوز كامل الاستطاعة التوليدية للممملكة 4200 ميغاواط 27 % منها من مصادر طاقتي الشمس والرياح.
وتساهم المصادر التقليدية للطاقة المتمثلة بالغاز والنفط ما نسبته 58 % إلى 63 % من إنتاج الطاقة الكهربائية في الأردن علما بأن المملكة تعتمد بالنسبة الأكبر على الغاز المستورد عبر الأنابيب لإنتاج الكهرباء.
كما أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية العام الماضي عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة المجرة للصخر الزيتي والموارد الطبيعية لاستغلال الصخر الزيتي في منطقة اللجون على أرض مساحتها 15 كيلومترا مربعا فيما تظهر الإستراتيجية الحالية لقطاع الطاقة 2020-2023 بقاء مساهمة الصخر الزيتي في توليد الطاقة الكهربائية، بحدود 15 % حتى العام 2030.
ويعد الصخر الزيتي أحد الثروات الطبيعية التي تسعى الحكومة من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية إلى ترويجها إذ اطلقت لهذه الغاية مؤخرا منصة إلكترونية للربط البيني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث يمكن للمستثمرين حاليا التقدم بطلب للاستثمار إلكترونيا.
وتتضمن هذه المنصة العديد من مشاريع التعدين مثل تعدين واستخراج رمال السيليكا، استخراج الحجر الجيري، تعدين واستخراج الدياتومايت، استكشاف واستخراج الكاولين، استكشاف واستخراج الدولومايت، تعدين واستخراج الفلدسبار، استكشاف واستخراج الصخر الزيتي، واستكشاف البازلت وتصنيع الياف البازلت.
ويصنف الأردن أنه يضم رابع احتياطي في العالم في خام الصخر الزيتي على مستوى العالم وبحجم يقدر بنحو 40 مليارا إلى 70 مليار طن من هذا الخام، فيما يبلغ عدد المواقع المعروفة للصخر الزيتي في المملكة 18 موقعا، بحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية استعدادها لعيد الأضحى المبارك، بتوفير مستلزمات العيد كافة

"المدنية" تخفض أسعار 500 سلعة بنسب تصل إلى %30 الأسبوع المقبل

منذ 18 دقيقة
بورصة عمان - (أرشيفية)

مؤشر بورصة عمان يستقر

منذ 19 دقيقة
الشمالي لدى تسلمه رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي أمس-(من المصدر)

الأردن يتسلم رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

منذ 20 دقيقة
إطلاق البرنامج التدريبي الثاني لتأهيل الباحثين والباحثات عن العمل في القطاع السياحي

20 مليار دينار حجم الاستثمار بالقطاع السياحي

منذ4 ساعة
خلايا شمسية لتوليد الكهرباء - (أرشيفية)

الطاقة في ربع قرن.. مراكمة الانجازات تستوجب البحث عن حلول لخفض الكلف

منذ24 ساعة
مخيم الزعتري للاجئين السوريين - (أرشيفية)

664 مليون دولار لدعم اللجوء السوري العام الماضي

منذ24 ساعة
افكار و مواقف

بيعُ الفوضى على أنها "النظام"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

"عنكبوتية" المخدرات (2-2)!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

ترويج دولي مجانا

سلامة الدرعاوي |اليوم

حمزة الدردور

خالد خطاطبة |اليوم

معادلة أردنية واضحة

سميح المعايطة |اليوم

اليوم الحالي واليوم التالي

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1707904038202981700

تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة جريمة حرب‏

ترجمات | منذ23 ساعة
1707904038232981900

التكيف مع عالم متعدد الأقطاب

ترجمات | منذ23 ساعة
نائب المدعي العام الإسرائيلي جلعاد نوام والقاضي البريطاني مالكولم شو في محكمة العدل الدولية، لاهاي، هولندا، يناير 2024 - (المصدر)

الدبلوماسية الخفية في قرار محكمة العدل الدولية

ترجمات |13 شباط 2024
حزب الله

هل ساعدت حرب غزة حزب الله؟

ترجمات |13 شباط 2024
1707729597610049800

ما لا يستطيع القانون الدولي تحقيقه في غزة وأوكرانيا‏

ترجمات |12 شباط 2024
1707729597490049400

إمبراطورية إيران القتالية في الشرق الأوسط

ترجمات |12 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الوقت

الوقت

رفح منذ23 ساعة

hajjaj copy

معنى الابتسامة 13 شباط 2024

Untitled

صراف آلي 11 شباط 2024

صراق آلي

ثاني أبطال كأس آسيا 10 شباط 2024

ثاني أبطال كأس آسيا

النشامى وكأس آسيا 09 شباط 2024

14
 
 