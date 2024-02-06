مستوردات الأردن من النفط العراقي ترتفع %45 الشهر الماضي

رهام زيدان

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عمان- بلغت قيمة مستوردات الأردن من النفط العراقي الشهر الماضي نحو 29.8 مليون دولار، وفقا لبيانات شركة سومو النفطية العراقية مقابل نحو 20.6 مليونا في نفس الفترة من العام الماضي.وبذلك تكون مستوردات النفط من العراق قد ارتفعت بنسبة 45 % خلال الشهر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبحسب بيانات الشركة، فإن هذه القيمة كانت مقابل توريد نحو 464.3 ألف برميل الشهر الماضي وبمعدل 14.9 ألف برميل يوميا، في وقت بلغ فيه معدل سعر البيع 64.3 دولار للبرميل، فيما كانت الكميات في الشهر المقابل من العام الماضي نحو 309.5 ألف برميل بمعدل سعر 75.6 دولار.وشكلت مبيعات الشركة للأردن الشهر الماضي نحو 0.3 % من إجمالي قيمة مبيعاتها في نفس الفترة والبالغة نحو 8.02 مليار دولار، وما نسبته 0.4 من كامل حجم صادرات الشركة البالغ نحو 103.5 مليون برميل، فيما كان معدل سعر البيع نحو 77.5 دولار للبرميل.ويشار إلى أن الأردن يشتري النفط العراقي بأسعار أقل من السوق العالمية بـ16 دولارا للبرميل (ما يعني أن الأردن حصل على خصم ناهز 7 مليون دولار الشهر الماضي).ومنذ آب (أغسطس) الماضي ارتفع معدل تويد النفط العراقي إلى المملكة من 10 آلاف برميل يوميا إلى 15 ألف برميلا تشكل قرابة 15 % من حاجة المملكة اليومية من النفط الخام، بعد أن أعلن البلدان في تموز(يوليو) من نفس العام عن اتفاق على زيادة كميات النفط الخام العراقي التي يتم تصديرها للأردن، إذ وافق الجانب العراقي على زيادة الكميات بنفس الشروط التعاقدية الواردة في مذكرة تفاهم تجهيـز النفط الخام الموقعة بين حكومتي البلدين بتاريخ الرابع من أيار (مايو) الماضي.أما النسبة المتبقية من حاجة المملكة من النفط الخام فيتم تغطيتها بالاستيراد من خلال شركة أرامكو عبر عقود دورية إضافة إلى استيراد يتم تكريرها، إلى جانب النفط العراقي، في مصفاة البترول إلى مشتقات وبما يعادل 45 % من حاجة المملكة أما الباقي يتم استيراده على شكل مشتقات من خلال شركات تسويق المشتقات النفطية الثلاث العاملة في المملكة(جوبترول والمناصير وتوتال) بموجب عطاءات يتم طرحها لهذه الغاية بشكل دوري.وتظهر آخر أرقام صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة حول الفاتوة النفطية للمملكة أن إجمالي قيمة هذه الفاتورة عن 11 شهرا من العام الماضي بما في ذلك النفط الخام ومشتقاتع والزيوت المعدنية بلغت نحو 2.7 مليار دينار مقارنة مع نحو 3.3 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الذي سببقه وبانخفاض نسبته 17.5 %.