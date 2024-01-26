مستوى قياسي.. 19.21 مليار دينار المدفوعات الرقمية في 2023

إبراهيم المبيضين

سجلت مدفوعات الأردنيين عبر أنظمة الدفع الرقمية الفورية مستوى قياسيا جديدا بعد أن بلغت قيمتها 19.21 مليار دينار العام الماضي وهو أعلى بنسبة 46 % عن العام الذي سبقه.

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وكشف التقرير الربعي لأنظمة الدفع الفورية الرقمية الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) أن أنظمة الدفع الفورية الثلاثة المستخدمة في الأردن مع تسجيلها هذه الأرقام تكون قد ارتفعت بمقدار 6 مليارات دينار خلال فترتي المقارنة، إذ كانت تبلغ 13.2 مليارا.



ووفقا لتقرير "جوباك" فقد توزعت هذه القيمة الإجمالية على ثلاثة أنظمة دفع فورية رئيسية مستخدمة في الأردن، عبر نظام "إي فواتيركم" قرابة 11.61 مليار دينار وحوالي 3.12 مليار دينار عبر نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال "جوموبي" فيما بلغت قيمة المدفوعات عبر نظام الدفع "كليك" حوالي 4.48 مليار.



وعلى صعيد متصل أظهر التقرير، إن إجمالي عدد الحركات المنفذة عبر أنظمة الدفع الفورية الثلاثة قد سجل أيضا مستوى تاريخيا خلال العام الماضي كاملا عندما بلغ عددها قرابة 109.5 مليون حركة.

وأوضح التقرير، أن عدد الحركات المنفذة ومع وصولها إلى هذا المستوى تكون قد زادت بمقدار 49 مليون حركة، وبنسبة تصل إلى 80 % مقارنة بعدد الحركات التي سجلت عبر الأنظمة الثلاثة في العام السابق 2022 عندما بلغت قرابة 60.96 مليون حركة دفع.



وبحسب التقرير فقد توزع عدد الحركات عبر الأنظمة الثلاثة على النحو التالي: حوالي 53 مليون حركة عبر نظام " إي فواتيركم"، وحوالي 26.6 مليون حركة عبر نظام " جوموبي"، فيما بلغ عدد الحركات عبر نظام " كليك" قرابة 30.2 مليون حركة.



ووفقا للتقرير فقد سيطرت خدمة " تحويل الأموال" على الحصة الأكبر من قيم وحركات الدفع عبر نظامي " جوموبي" و " كليك"، و كانت الخدمات الحكومية هي الأكثر استحواذا بالنسبة لقيمة المدفوعات عبر " إي فواتيركم"، وخدمات الاتصالات هي الأكثر استحوذا بالنسبة لعدد الحركات عبر النظام.



وبالنسبة لأعداد مستخدمي الأنظمة الثلاثة حتى نهاية العام الماضي 2023، بين التقرير أن نظام " إي فواتيركم" كان هو الأكبر بقاعدة مستخدمين بلغت قرابة 4.1 مليون مستخدم.



واشار التقرير إلى نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال " جو مو بي" سجل مع نهاية العام الماضي قرابة 2.2 مليون مستخدم.



وقال: إن نظام " كليك" سجل مع نهاية العام الماضي قرابة 1.2 مليون مستخدم.

وكانت نتائج مسح رسمي أظهرت أن أكثر من 95 % من الأسر الأردنية تمتلك هواتف ذكية، وأن اكثر من 92 % منها يتوفر في منازلها خدمات الإنترنت بمختلف تقنياتها.



وعلى مستوى الأفراد ذكرت نتائج المسح أن نسبة الأفراد الأردنيين ممن أعمارهم خمس سنوات فأكثر ممن يستخدمون خدمات الإنترنت بغض النظر عن المكان والزمان بلغت 90.5 %.

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