مسمار: التأقلم ومواجهة التحديات دعما للتطور الوظيفي

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ضمن برنامج اسأل الخبير المالي والبنكي، الذي تنفذه مؤسسة "إنجاز"، بالتعاون مع البنك الأردني الكويتي تمت استضافة السيدة نور مسمار مدير دائرة البطاقات - البنك الأردني الكويتي في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، خلال جلسة حوارية مع طلبة الجامعة للتحدث عن خبراتها في سوق العمل والتحديات التي واجهتها خلال مسيرتها الوظيفية.وفي مستهل الحوار بينت مسمار أن تقبل أنماط الاختلاف في بيئة العمل والتعامل مع المتغيرات في البيئة المحيطة والتأقلم معها، إضافة إلى الاجتهاد الذاتي، جميعها عناصر مهمة ساهمت بشكل كبير في تطور حياتها الوظيفية، في ظل وجود العديد من التحديات منها، محدودية فرص العمل، محدودية المؤسسات المالية التي تعمل في هذا المجال وقدرتها على استيعاب زيادة أعداد الخريجين سنويا.وأضافت مسمار أن على الطلبة تحديد أهدافهم الوظيفية المستقبلية والسعي لتحقيقها بكل جد واجتهاد والسعي دائما لاكتساب المهارات التي يتطلبها سوق العمل، حيث أشارت إلى أن الخبرة التي اكتسبتها خلال عمرها الوظيفي والذي تجاوز الـ18 عاما في الخدمات البنكية والمصرفية، إضافة إلى الدورات والمهارات التي اكتسبتها ساهمت إلى حد كبير في سرعة تطورها الوظيفي.وأوضحت أنها أنهت الثانوية العامة العام 2001، وحصلت على بكالوريوس الأدب الإنجليزي من الجامعة الأردنية العام 2005، وتدرجت في بعض الوظائف مع مؤسسات تعليمية لم يكتب لها النجاح في هذا القطاع، وفي ظل الإصرار على التقدم في الحياة المهنية والوظيفية أقبلت مسمار على نوع آخر من التحدي من خلال وظيفة جديدة، "كموظف خدمة عملاء" في أحد البنوك المحلية، واستثمرت كل ما هو متاح لديها لكسب المعرفة والخبرة، حيث تمكنت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إثبات نفسها وتطوير أدائها الوظيفي، حيث نالت استحسان إدارتها ومراجعيها.وبعد مرور عامين على بدئها العمل في المؤسسات المصرفية، قررت مسمار البحث عن تحد جديد ضمن القطاع المصرفي، حيث تم تعيينها العام 2007، في البنك الأردني الكويتي "كموظف عمليات في دائرة البطاقات"، حيث واجهت تحديات عدة، منها ما يخص المستوى المهني ومنها ما يخص البيئة المحيطة، إلا أنها لم تتراجع وبذلت الجهد للتأقلم وإثبات الذات لمديريها، سعيا منها للتقدم والتطور في موقعها الجديد.ونظرا إلى ما أظهرته خلال فترة عملها من التزام ومثابرة وتمتع بروح المسؤولية، أوكلت إليها مهام إضافية تتسم بمستوى أعلى من المهارات، مما شكل دافعا أكبر في التعلم واكتساب المعرفة.وخلال 4 أعوام استطاعت مسمار الحصول على ثقة وتأييد إدارتها فحصلت على ترقية، فأصبحت مسؤولة وحدة مما شكل تحديا جديدا في الإشراف على عدد من الموظفين ومتابعة مهام أحد أكبر وأهم الأقسام في الدائرة، فاستطاعت تحقيق إنجازات مهمة في تطوير إجراءات عمل القسم وتحسين الأداء، فتمكنت مع فريق العمل لديها من أخذ زمام المبادرة في تنفيذ مشروع استراتيجي مهم على مستوى الدائرة، واستطاعت إتمام مراحل المشروع كافة، خلال مدة زمنية قصيرة نسبيا وبكفاءة عالية وضمن الموارد المتوفرة لديها آنذاك.أشارت مسمار في سياق حديثها، إلى أنها ام لطفلين، شكل ذلك تحديا كبيرا لإيجاد التوازن بين متطلبات الحياة كأم وزوجة وبين العمل، إلا أن دعم العائلة والأهل والأصدقاء، ساهم في إدارة وقتها وتنظيم شؤون الحياة على الرغم من كبر حجم المهام الوظيفية الملقاة على عاتقها والتي قد تتطلب أحيانا جهدا إضافيا، إلا أن إصرارها على النجاح لم يجعلها تتوانى عن إتمام مسؤولياتها تجاه وظيفتها، فكان لذلك أثر في ثقة إدارة البنك بها وقرارهم توليها لمنصب مدير الدائرة بعد 10 سنوات من العمل، التحدي الجديد والثقة من إدارة البنك أوجدا لديها روح المبادرة بتبني وقبول المنصب الجديد وتحقيق النجاح في هذه المهمة الجديدة، فبذلت الكثير من الجهد في وقت زمني محدود للإلمام التام في بأعمال القسم والمضي قدما في تحقيق إنجازات نوعية على مستوى الدائرة والارتقاء بها لمستوى إداري ورقابي افضل.وبينت مسمار أن القطاع البنكي في الأردن قطاع مستقر وظيفيا، ويمكن العاملين من جني الخبرات المتنوعة، مما يوفر لهم فرص خوض تحديات جديدة في سوق العمل على المستويين المحلي والإقليمي، مؤكدة أن التطور في البنوك يسير ضمن سياسات التطور الوظيفي وفقا لمعايير ومحددات، وأن العمل في البنوك تنظمه إجراءات وسياسات عمل واضحة.وقدمت مسمار نصائح للطلبة حول العمل في القطاع البنكي، إذ إن الدراسة النظرية قد تختلف عن التطبيق العملي في كثير من الأحيان، والتي تختلف بحسب متطلبات وإجراءات العمل والسوق المستهدفة، وأعطت مثالا على أن البطاقة الائتمانية متوفرة في كل البنوك، لكنها تختلف في المزايا والخدمات المضافة إليها، حسب كل بنك وحاجة عملائه، لذا من المهم مواكبة تطورات السوق ومتطلباته ونوعية العملاء المستهدفة، بهدف إيجاد منتجات منافسة مع البنوك الأخرى.ونصحت الطلبة بضرورة تحديد أهدافهم وتطلعاتهم المستقبلية والمسار الوظيفي الذي يسعون إليه، لأن كثرة التجارب في مجالات متنوعة قد تضيع من السنين دون الحصول على خبرة حقيقية. وبالتالي صعوبة التطور الوظيفي في مساق محدد.وتحدثت مسمار عن البنك الأردني الكويتي ودوره في دعم وتمكين المرأة، الذي يعزز دورها من خلال وجود عدد من الزميلات اللواتي يقمن على إدارة دوائر وأقسام من مختلف القطاعات البنكية التي تعزز مكانتها في الإدارة وصنع القرار، حيث أوضحت أنه مؤخراً، قرر مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي انتخاب الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الإدارة، كأول امرأة ترأس مجلس إدارة بنك في الأردن، كما أن البنك يسهم إلى حد كبير في دعم وتمكين المرأة الأردنية من خلال طرح منتجات تدعم من مكانتها ومساهمتها اقتصاديا، إذ وقع البنك اتفاقية العام 2019، مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي تهتم بالمبادئ العالمية المعنية بتمكين المرأة، ومن بنودها تعزيز مكانة المرأة داخل البنك، وإيصال مشاركتها بالوظيفة إلى 50 %، علماً بأن النسبة حالياً، تتجاوز 40 % من العاملين إناث إلى مجموع العاملين الكلي.وأشارت مسمار، إلى أن البنك الأردني الكويتي، أحد البنوك الرائدة في المجال المصرفي في الأردن، تأسس العام 1976 برأسمال 5 ملايين دينار ليتم زيادته مرات عدة، ليصل إلى 150 مليون دينار، ويتواجد البنك الأردني الكويتي من خلال 60 فرعا موزعة على معظم محافظات المملكة.