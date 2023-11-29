الأربعاء 29 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مشاريع الطاقة لا مجال للفشل أو التأخير

رامي خليل خريسات
رامي خليل خريسات

‏يسجل للحكومة شفافيتها في الإعلان ان كميات الغاز المخزن لدينا محدودة ولا تكفي لأكثر من 60 يوما، ولا غرابة فقد مررنا بعثرات كثيره نرجو ان تنتهي ونبدأ عملاً مؤسسياً مستداماً عابراً لوزراء الطاقة.اضافة اعلان
فقد عانينا فتره انقطاع الغاز المصري وقبله الصخر الزيتي صاحب المساهمة الضعيفة في مزيج الطاقة الأردني، ذي المشاريع الممتدة سنين طويلة إلا أن غادرنا الاستونيون، لذلك للأسف عندنا مشاريع الطاقة لا تنتهي نهايات محمودة ومثمرة وعمر تنفيذها مفتوح بلا حدود. ونتمنى ألا يكون مصير مشاريع الهيدروجين القادمة سلحفانياً كما الصخر الزيتي، ضعيف المردود والفائدة كالطاقة المتجددة.
قد يقول البعض إن السبب هو الكلف وإن الأردن محدود الموارد لا يستطيع السير بسرعة في اتمام مشاريع الطاقة، لكن واقع مشاريع الهيدروجين الأخضر يشير إلى أن الحكومة لا تتكلف فلساً واحداً، حيث المطورين المتعاقد معهم يتحملون كلف الإنشاء والإنتاج، وفقط عند الانتهاء نشتري منهم وقوداً نظيفاً صديقاً للبيئة غير ضار بصحة المجتمع بل ونستطيع مشاركتهم فنصدر ونشغل أيدي اردنية بكثافة.
‏الهيدروجين يمكن استخراجه من الوقود الأحفوري كالفحم والغاز الطبيعي والنفط، لكن الأخضر هو الأفضل كونه ينتج باستخدام الطاقة المتجددة ولا نتكلف معه شراء البترول، لذلك يكون تحقيق حلم استخدام طاقة هيدروجينيّة صديقة للبيئة فقط بالطاقة المتجددة التي مواردها الداخلة في الإنتاج محلية فالريح والشمس هبة من الخالق.
تلك الطاقة المتجددة التي لم نملك القدرة على تخزينيها لأنها اما أن تكون مربوطة بجانب محطة توليد او مكان استهلاكها، او ان تنقل وتخزن بشكل مكلف في بطاريات خاصة غير صديقة للبيئة، واخيراً الطاقة الكهربائية المتولدة ليلاً تكون فائضة وتضيع هدراً.
‏لدينا الفرصة الآن متوفرة للسير قدما واصلاح ما فات لأن فاتورة الطاقة المليارية في الأردن مرهقة للخزينة وللمواطن وتغرقنا في المديونية التي تؤرقنا ليل نهار، بينما الهيدروجين جالب للنعم ينفث الأكسجين بدل الكربون الضار بالصحة، المفيد لقطاعات المستشفيات والاستخدامات الصناعية، ومنه تأتينا فوائد زراعية حيث ينتج عنه الامونيا التي هي كذلك مصدر للطاقة وتستخدم في صناعة الأسمدة مما يعزز الأمن الغذائي الأردني.
من مزايا الهيدروجين كما اسلفت إمكانية تصديره فيأتينا بالعملات الصعبة بدل النفط الثقيل الذي لا يستفاد منه الا استهلاكه المرهق مادياً وصحياً، والأهم انه وطاقة الرياح والشمس تغنينا عن الغاز المستورد المستنزف للعملات الصعبة الذي يضعف سيادتنا واستقلالية قرار الطاقة الذي اصبح وطنيا بامتياز.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
وزارة التخطيط والتعاون الدولي

21 % زيادة قيمة مخصصات التخطيط في 2024

منذ 42 دقيقة
العلم الأردني

ما المطلوب لضمان إدامة عمل عجلة الاقتصاد الوطني؟

منذ 42 دقيقة
المحروقات

ترجيح تخفيض أسعار الديزل 5 % والبنزين 1 %

منذ 42 دقيقة
دنانير اردنية

1.3 مليار دينار إيرادات متوقعة لقطاع الاتصالات في 2024

منذ 42 دقيقة
وزارة الاستثمار

34 % ارتفاع حجم المشاريع المستفيدة من "البيئة الاستثمارية"

منذ1 ساعة
العلم الأردني

رصد 95 مليون دينار لتنفيذ 153 مشروعا رأسماليا جديدا

منذ23 ساعة
افكار و مواقف

الأبعاد السياسية للهدنة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

علاقات الأردن وإسرائيل بعد حرب أكتوبر

ماهر أبو طير |اليوم

التضامن الحقيقي مع الفلسطينيين..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

تأملات الهدنة

سائد كراجة |اليوم

الناقل الوطني وتأسيس شركة وطنية

موسى الساكت |اليوم

الكرة في ملعب الاتحاد

خالد خطاطبة |اليوم

لماذا نتمثل بالغرب ونثق به؟

غازي الذيبة |اليوم
ترجمات
1701208980027055100

أعنف عملية قضم لأراضي الضفة الغربية منذ 50 عاما

ترجمات | منذ1 ساعة
1701208979937054900

المجتمع المدني العراقي وأزمة التمويل

ترجمات | منذ1 ساعة
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
 