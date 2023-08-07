الثلاثاء 08 آب 2023
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387 ألف أسرة استفادت من تمويل مشروع الاستجابة الطارئة لكورونا

مشروع الاستجابة للتحويلات النقدية لـ كوفيد- 19 يحقق أهدافه التنموية

البنك الدولي
البنك الدولي
عمان- أكد البنك الدولي أن مشروع الاستجابة الطارئة للتحويلات النقدية في الأردن الخاص بـ "كوفيد 19" الذي تم إطلاقه في تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2020 أحرز تقدما بدرجة مرضية في جميع مكوناته والجوانب الائتمانية المتعلقة به.اضافة اعلان
وبين البنك الدولي في تقرير حالة التنفيذ والنتائج الخاصة بالمشروع الذي صدر مطلع الشهر الحالي أن المشروع يتجه بشكل تدريجي نحو تحقيق أهدافه التنموية المحددة.
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي الذي يوفره المشروع حتى الآن نحو 378.5 ألف أسرة من أصل 400 ألف أسرة يستهدفها المشروع، ويقدر عدد الأفراد الذين تتكون منهم هذه الأسر حوالي 1.79 مليون فرد، تشكل الإناث 50 % منهم، كما أن 13 % من هذه الأسر التي تم توفير الدعم لها تعيلها نساء. 
وأوضح التقرير أن حوالي 109.327 فردا حصلوا على دعم الأجور من خلال هذا المشروع من أصل 110 آلاف شخص مستهدف، تشكل النساء 47 % من إجمالي عددهم.  
ويعد الهدف الإنمائي للمشروع الذي تم تمديد العمل به حتى كانون الاول (ديسمبر) من عام 2024 هو تقديم وتوفير الدعم النقدي للأسر الفقيرة والضعيفة والعاملين المتضررين من جائحة كورونا في الأردن، وذلك بعد أن تم تغييره ليشمل العاملين. 
ويشتمل المشروع على 4 مكونات وهي مكون الدعم النقدي للأسر الفقيرة والضعيفة المتضررة من "كورونا"، إذ خصص له نحو  815.45 مليون دولار، إضافة إلى مكون إدارة ومراقبة وتقييم المشروع ورصد له حوالي 3.00 ملايين دولار، إلى جانب مكون الاستجابة للطوارئ، ويضاف إلى ذلك مكون دعم العاملين في الشركات المتضررة من فيروس "كورونا" وخصص له قرابة  193.24 مليون دولار.
ويقدر إجمالي حجم مشروع الاستجابة الطارئة للتحويلات النقدية في الأردن لـ كوفيد- 19 نحو مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، وفق ما أظهر تقرير سابق للبنك الدولي، إلا أن التقرير الجديد لم يظهر قيمة تمويل المشروع خلال العامين الحالي والقادم.  
وقام البنك بتمويل المشروع الذي كان من المقرر أن ينتهي نهاية العام الحالي قبل أن يتم تمديده حتى نهاية العام القادم 2024 خلال الأعوام  (2022-2021-2020)  بنحو مليار دولار على النحو التالي، إذ تم تقديم دعم بقيمة 350 مليون دولار في منتصف عام 2020، ومن ثم تقديم تمويل إضافي خلال عام 2021 بقيمة 290 مليون دولار، وكان آخر دعم تم الإفصاح عن تقديمه قد تم خلال شهر آذار (مارس) من العام الماضي إذ بلغت قيمته 350 مليون دولار.   
وكان قد كشف تحليل سابق لـ"الغد" عن تصدر البنك الدولي قائمة الجهات المانحة لتمويل البرامج الحكومية التي وضعت لمواجهة الجائحة، إذ بلغ إجمالي المنح والقروض التي قدمها البنك للأردن في هذا الصدد نحو 724 مليون دولار، حيث يعد هذا المبلغ جزءا من حزمة تمويلية قدرها 1.1 مليار دولار أميركي كان تم الإعلان عنها خلال العام 2021، ويقدمها البنك الدولي بالتعاون مع شركائه الدوليين على هيئة قروض ومنح مجمعة لمساندة الأردن في جهوده للاستجابة للجائحة، وتعزيز التعافي الاقتصادي المبكر والشامل، والقادر على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية. 
وسوف تستكمل بقية هذه الحزمة في نهاية العام 2025، إذ سيتم الحصول خلال العام الحالي على مبلغ قدره 240 مليون دولار، وفي العام المقبل سيتم تقديم تمويل إضافي ضمن هذه الحزمة بمقدار 200 مليون دولار، وفي العام الأخير من أمد هذه الحزمة العام 2025، سيحصل الأردن على تمويل بقيمة نحو 34 مليون دولار.
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