مشروع حكومي لدعم وصول 40 شركة ناشئة أردنية للأسواق العالمية

إبراهيم المبيضين

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عمان– أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أخيرا برنامج دعم الشركات الأردنية الناشئة للوصول إلى الأسواق العالمية.يأتي هذا في وقت يتزايد فيه إقبال الشباب الأردني على دخول عالم ريادة الأعمال، وسعيهم المتواصل لتطويع التقنيات الحديثة في خدمة القطاعات الاقتصادية كافة مع تحديات كبيرة تواجههم في طريق نمو اعمالهم وتوسيع نطاقها ولدخول أسواق جديدة.ويهدف البرنامج الجديد الذي سينفذ العام المقبل في خطوطه العامة، إلى تقديم الدعم والإرشاد والتدريب ومساعدة الشركات الناشئة الأردنية التقنية أو التي تطوع التقنية لدخول أسواق رئيسية كبيرة حول العالم.وأكدت الوزارة في ردها على استفسارات "الغد" أنها بدأت بالتعاون مع الشركة المتخصصة التي سنفذ المشروع وهي " ليدرز الدولية " بالعمل عليه فعليا لتمكين شركات التكنولوجيا الناشئة من الدخول إلى الأسواق العالمية، وذلك تحت إطار مشروع " الشباب والتكنولوجيا والوظائف في الأردن" الذي يهدف إلى تحسين فرص الدخل المتأتي من القطاع الرقمي الأردني وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية بدعم من البنك الدولي ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية.وفتحت الوزارة بالتعاون مع الشركة المنفذة " ليدرز الدولية" باب التسجيل في البرنامج أخيرا إذ صممت الشركة المنفذة واطلقت موقع الكتروني يحمل اسم " نشامى ستارت" للتسجيل في البرنامج والتشبيك بين الأطراف المعنية.وحددت الوزارة تاريخ نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الحالي كموعد نهائي لاقفال باب استقبال الطلبات لتبدأ بعدها الخطوات الترشحيحة وفقا لمعايير موحدة لاختيار الشركات الاربعين التي سوف تستفيد من البرنامج.وبينت الوزارة أن البرنامج الذي سينفذ على مدار سبعة أشهر خلال العام المقبل يستهدف بالأساس شركات ناشئة تقنية تعلن في الأردن، شركات ناشئة تقنية اردنية تركز على تطوير وتوسيع نطاق عملها، شركات تعتمد على استخدام التكنولوجيا في عملها.وفي تفاصيل المشروع الجديد قالت الوزارة بأن هذا المشروع يستهدف اربعين شركة ناشئة أردنية تقنية او تطوع التتقنية لخدمة القطاعات الاخرى ، مما يسهل دخول هذه الشركات الناشئة إلى الأسواق الدولية من خلال مواءمتها مع العملاء المحتملين والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين في الأسواق المستهدفة.وبينت أن الأسواق المستهدف في البرنامج تشمل الولايات المتحدة (الولايات المتحدة). المملكة المتحدة (المملكة المتحدة)، والمملكة العربية السعودية (المملكة العربية السعودية).وأكدت الوزارة أن البرنامج يقدم التدريب والدعم لتعزيز مهارات العرض لدى الشركات الناشئة، مما يضمن استعدادها جيدًا لجذب الاستثمار والتفوق في هذه الأسواق.ولفتت إلى أن البرنامج يوفر البرنامج الدعم الفني، ويسهل الاتصالات بين الشركات، ويسهل نقل المعرفة المتخصصة، ويدعم التوفيق بين الاستثمارات.وبلغة الأرقام، يحتل قطاع ريادة الأعمال في الأردن المركز الرابع على مستوى الإقليم، مع وجود 17 مؤسسة تمويلية للمشاريع الريادية منها 14 صندوقا استثماريا خصصت مجتمعة 110 ملايين دولار للاستثمار في المملكة، وأكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة.أرقام رسمية اخرى تظهر أن الأردن يحتضن 200 شركة ناشئة مسجلة، كما تظهر الأرقام أن العام 2021، شهد ارتفاعا في حجم الاستثمار في الشركات الناشئة في المملكة، إذ وصل إلى حوالي 120 مليون دينار، مقارنة بحوالي 20 مليونا في العام الذي سبقه.وأظهرت دراسة محايدة لجمعية "إنتاج"، أن عدد الشركات الريادية في الأردن يتجاوز 400 شركة معظمها تقنية، أو تطوع التقنية لخدمة القطاعات الأخرى مثل، التعليم والصحة والتجارة والمالية والزراعة وغيرها من القطاعات، حيث وفرت هذه الشركات حتى يومنا هذا حوالي 3.5 ألف وظيفة مباشرة، فيما أظهرت دراسة أخرى أن هناك أكثر من 300 شركة ريادية اجتماعية.في التقارير والمؤشرات العالمية، يظهر أن الأردن، كان في المرتبة (78) من أصل (132) دولة في مؤشر الابتكار العالمي Global Innovation Index للعام 2022، ليتقدم ثلاث مراتب عن العام 2021، والذي كان أحرز فيها المرتبة (81)، وهي مرتبته نفسها للعام 2020.وتذبذب مركز الأردن في مؤشر الريادة العالمي الصادر عن معهد الريادة والتطوير العالمي في السنوات الأخيرة؛ إذ يظهر أن المملكة جاءت في المرتبة (63) عالميا من بين 137 دولة، مقارنة مع المرتبة 49 في العام السابق 2018، فيما جاء الأردن في المرتبة 56 في العام 2017، والمرتبة 64 في العام 2016.