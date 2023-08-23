مشروع لتوعية موظفي القطاع العام بالريادة قبل نهاية العام

وأكدت عيد في تصريحات صحفية لـ"الغد"، أن الحكومة ومن خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تعمل حاليا على النقاش والتفاوض مع ائتلاف مكون من جهتين متخصصتين في مجال التدريب على الريادة لتصميم البرنامج بالشكل الأنسب الذي يضمن الضورة الإيجابية لتعميم فكر الريادة بين موظفي الحكومة، لافتة إلى أن المشروع سينفذ بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "الجي اي زد".
وقالت: "إن مدة المشروع ستمتد لفترة سنتين، وسيشمل موظفين من الحكومة وخصوصا المؤسسات التي تتعامل بشكل مباشر ومستمر مع رياديي الأعمال مثل وزارة الصناعة والتجارة والدوائر التابعة لها، والضمان الاجتماعي، والضريبة ، والجمارك وغيرها من المؤسسات الحكومية".
وأشارت عيد، إلى أن المشروع يأتي تنفيذا للسياسة الوطنية لريادة الأعمال والخطة التنفيذية المنبثقة عنها والتي تحوي أكثر من عشرين مشروعا تخطط الحكومة لإنجازها في سبيل تطوير وتحسين بيئة ريادة الأعمال الأردنية ولزيادة مساهمة الريادة والشركات الناشئة في الاقتصاد.